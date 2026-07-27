ETV Bharat / state

ANMCH अस्पताल में बंद होने के कगार पर दीदी की रसोई, 7 महीने से नहीं मिली रसोइयों को सैलरी

गया: बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छा और हेल्दी भोजन मिले इस के लिए दीदी की रसोई पिछले कुछ सालों से संचालित है. गयाजी में जेपीएन, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, प्रभावती अस्पताल, कुष्ट रोग अस्पताल में दीदी की रसोई चलती है, लेकिन अब इस रसोई पर बंद होने का संकट मंडराने लगा है.

दीदी की रसोई पर बंद होने का संकट: दीदी की रसोई में मरीजों को निशुल्क भोजन के साथ उनके परिजनों और आम लोगों को कम कीमत पर भोजन मिलता है. लेकिन अब ये रसोई बंद होने के कगार पर हैं. इसके पीछे का कारण है कि यहां काम कर रही दीदियों को पिछले 1 साल से ना तो तनख्वाह मिली है और ना ही सामग्री का पैसा स्वास्थ विभाग की ओर से दिया गया है.

जीविका दीदी सेलरी नहीं मिलने से परेशान (ETV Bharat)

आर्थिक तंगी का शिकार हो रही दीदियां: जिले में महिलाओं के सबसे बड़े प्रभावती अस्पताल की दीदियां अब इस काम को छोड़ने को मजबूर हो रही हैं. पिछले 6 महीने में इनकी रसोई पर लगभग 10 लाख का कर्ज हो गया है, खुद इनकी सैलरी पिछले 7 महीने से नहीं मिली है. नकद खरीदारी पर आने वाले सामान भी पूरी तरह से आने बंद हो रहे हैं. दीदियों का कहना है कि उनकी जिंदगी आर्थिक तंगी की ओर चली गई है, जीविका और स्वास्थ विभाग के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो रहा है.

मरीजों को फल मिलना बंद: प्रभावती अस्पताल के कैंपस में स्थित रसोई की हेड ललिता कुमारी कहती हैं कि स्थिति तो ये है कि मरीजों को फल मिलना बंद हो गया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं. उधार देने वालों ने बकाया की वजह से समान देने से मना कर दिया है. प्रभावती अस्पताल में प्रति दिन तीनों वक्त मिला कर 150 से अधिक मरीजों के भोजन की व्यवस्था करनी होती है लेकिन उन्हें मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है, फल तो कभी-कभार ही दिया जाता है.

"मेरी सैलरी पिछले 7 महीने से नहीं मिली है, हर महीने सैलरी 8000 मिलती थी, मेरी सैलरी से ही घर चलता है, पति खेतों में मजदूरी करते हैं, स्थिति ये है कि वे 6 किमी प्रति दिन पैदल चल कर अति हैं क्योंकि हर दिन वे ओटो का किराया नहीं दे सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है."-ललिता कुमारी रसोइया, प्रभावती अस्पताल

7 महीने से नहीं मिली रसोइयों को सैलरी (ETV Bharat)

फीस जमा नहीं होने से होती है समस्या: एक और रसोइया पूजा कुमारी कहती हैं कि पति फर्नीचर दुकान में मजदूरी करते हैं, दोनों की कमाई से ही घर चलता था, अब उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं पिछले 5 महीनों से बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, हर दिन स्कूल से फीस जमा करने को कहा जाता है, बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए कहा जा रहा है, घर वाले भी इस काम से अब खुश नहीं हैं.