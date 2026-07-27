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ANMCH अस्पताल में बंद होने के कगार पर दीदी की रसोई, 7 महीने से नहीं मिली रसोइयों को सैलरी

गयाजी में जीविका दीदी की रसोई की महिलाओं को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है. दीदियों ने हेल्थ सोसाइटी के खिलाफ खोल मोर्चा.

jivika didi rasoi
जीविका दीदी के सामने संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 5:40 PM IST

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गया: बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छा और हेल्दी भोजन मिले इस के लिए दीदी की रसोई पिछले कुछ सालों से संचालित है. गयाजी में जेपीएन, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, प्रभावती अस्पताल, कुष्ट रोग अस्पताल में दीदी की रसोई चलती है, लेकिन अब इस रसोई पर बंद होने का संकट मंडराने लगा है.

दीदी की रसोई पर बंद होने का संकट: दीदी की रसोई में मरीजों को निशुल्क भोजन के साथ उनके परिजनों और आम लोगों को कम कीमत पर भोजन मिलता है. लेकिन अब ये रसोई बंद होने के कगार पर हैं. इसके पीछे का कारण है कि यहां काम कर रही दीदियों को पिछले 1 साल से ना तो तनख्वाह मिली है और ना ही सामग्री का पैसा स्वास्थ विभाग की ओर से दिया गया है.

जीविका दीदी सेलरी नहीं मिलने से परेशान
जीविका दीदी सेलरी नहीं मिलने से परेशान (ETV Bharat)

आर्थिक तंगी का शिकार हो रही दीदियां: जिले में महिलाओं के सबसे बड़े प्रभावती अस्पताल की दीदियां अब इस काम को छोड़ने को मजबूर हो रही हैं. पिछले 6 महीने में इनकी रसोई पर लगभग 10 लाख का कर्ज हो गया है, खुद इनकी सैलरी पिछले 7 महीने से नहीं मिली है. नकद खरीदारी पर आने वाले सामान भी पूरी तरह से आने बंद हो रहे हैं. दीदियों का कहना है कि उनकी जिंदगी आर्थिक तंगी की ओर चली गई है, जीविका और स्वास्थ विभाग के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो रहा है.

मरीजों को फल मिलना बंद: प्रभावती अस्पताल के कैंपस में स्थित रसोई की हेड ललिता कुमारी कहती हैं कि स्थिति तो ये है कि मरीजों को फल मिलना बंद हो गया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं. उधार देने वालों ने बकाया की वजह से समान देने से मना कर दिया है. प्रभावती अस्पताल में प्रति दिन तीनों वक्त मिला कर 150 से अधिक मरीजों के भोजन की व्यवस्था करनी होती है लेकिन उन्हें मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है, फल तो कभी-कभार ही दिया जाता है.

"मेरी सैलरी पिछले 7 महीने से नहीं मिली है, हर महीने सैलरी 8000 मिलती थी, मेरी सैलरी से ही घर चलता है, पति खेतों में मजदूरी करते हैं, स्थिति ये है कि वे 6 किमी प्रति दिन पैदल चल कर अति हैं क्योंकि हर दिन वे ओटो का किराया नहीं दे सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है."-ललिता कुमारी रसोइया, प्रभावती अस्पताल

7 महीने से नहीं मिली रसोइयों को सैलरी
7 महीने से नहीं मिली रसोइयों को सैलरी (ETV Bharat)

फीस जमा नहीं होने से होती है समस्या: एक और रसोइया पूजा कुमारी कहती हैं कि पति फर्नीचर दुकान में मजदूरी करते हैं, दोनों की कमाई से ही घर चलता था, अब उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं पिछले 5 महीनों से बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, हर दिन स्कूल से फीस जमा करने को कहा जाता है, बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए कहा जा रहा है, घर वाले भी इस काम से अब खुश नहीं हैं.

"अपने समूह के अधिकारियों से पैसों की बात करते हैं तो वो बस इतना कहते हैं कि जल्द ही पैसा मिल जाएगा लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला है. अब तो विचार हो रहा है कि सभी अस्पतालों की रसोई बंद कर दी जाए, उधार कब तक सामान लाए जाएंगे?"- पूजा कुमारी, रसोइया

नीतीश कुमार की सरकार की थी शुरुआत: दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध हो इसके लिए दीदी की रसोई खुलवाया था. जीविका के एक समूह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी., गया जिले में भी दीदी की रसोई संचालित है, यहां अस्पतालों में भर्ती मरीजों को निशुल्क भोजन मिलता है, जबकि अन्य को 60 रुपये थाली के अनुसार रोटी चावल सब्जी सलाद पापड़ और अन्य सामग्री मिलती है.

सरकारी अस्पतालों में मरीजों का कौन बनाएगा खाना?
सरकारी अस्पतालों में मरीजों का कौन बनाएगा खाना? (ETV Bharat)

क्या कहते हैं अधिकारी?: जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक आचार्य ममट ने बताया कि दीदी की रसोई को वेतन और रसोई की सामग्री के लिए पिछले कुछ महीनों से पैसे नहीं मिल रहे थे. लेकिन अभी स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने फंड जारी कर दिया है. जीविका को राशि प्राप्त हो चुकी है.

"रसोइयों के खाते में पैसे जाने की प्रक्रिया अगले दो-तीन दिनों में शुरू हो जाएगी. रसोई पूर्व की तरह ही संचालित होगी, इस में जहां भी समस्या हो रही है वहां इन समस्याओं को देखा जाएगा."-आचार्य ममट, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका

जिले में 5000 से अधिक करते हैं भोजन: जिले के सभी अस्पतालों में संचालित दीदी रसोई में प्रति दिन 5000 से अधिक लोग भोजन करते हैं, इन में मरीज से लेकर उनके परिजन और आम लोग शामिल हैं. लगभग 500 से अधिक महिलाएं रसोई से जुड़ी हुई हैं, जो रसोई को संचालित कर मरीजों तक भोजन पहुंचाती हैं. जिले के अनुमंडल अस्पतालों में भी दीदी की रसोई संचालित है, जहां सरकार के निर्धारित मापदंड के अनुसार मरीजों को भोजन और नाश्ता मुफ्त दिया जाता है. वहीं मरीज के तीमारदारों को भोजन करने पर इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं.

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