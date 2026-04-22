लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव : समागम समारोह में जीतू यादव बोले - अधिवक्ता समाज के लिए संघर्ष करता रहूंगा
आदेश यादव ने कहा कि जीतू यादव समाज से पीड़ित अधिवक्ता भाई-बहनों के लिए हर समय मौजूद रहते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 8:41 PM IST
लखनऊ: लखनऊ बार एसोसिएशन के लिए महामंत्री पद के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव उर्फ जीतू के सम्मान में पुरनिया चौराहा स्थित मान लॉन में अधिवक्ता समागम एवं प्रीतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जितेंद्र सिंह यादव ने अधिवक्ता समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अधिवक्ता समाज के लिए संघर्ष करता रहूंगा.
वहीं, कार्यक्रम के आयोजक शिया पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनुराग यादव उर्फ अन्नू भाई ने समागम को संबोधित करते हुए कहा कि जीतू ऐसे इंसान हैं जो पद पर न होते हुए भी अधिवक्ताओं के सम्मान में 24 घंटे संघर्ष करते रहे हैं. उनके लिए सबसे पहले अधिवक्ता समाज है, जो उनका घर और परिवार है. इस दौरान उन्होंने जितेंद्र सिंह यादव उर्फ जीतू को भारी वोटों से महामंत्री पद पर जीत दिलाने की अपील की, ताकि कोर्ट परिसर में सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जा सके.
लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट आदेश यादव ने समागम को संबोधित करते हुए कहा कि जीतू अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करने और सिस्टम और समाज से पीड़ित अधिवक्ता भाई-बहनों के लिए हर समय मौजूद रहते हैं, जिसमें केजीएमयू में इलाज़ के लिए सही समय पर एडमिट कराना हो और इलाज़ दिलवा कर उनको स्वस्थ हालत में घर वापस लाना हो या फिर शासन-प्रशासन स्तर पर पीड़ित अधिवक्ता भाई-बहन को न्याय दिलाना हो.
जितेंद्र सिंह यादव उर्फ जीतू अधिवक्ता समाज के सुख-दुख में हर समय मौजूद रहते हैं. समाज के लिए 24 घंटे संघर्ष करते आ रहे, उनको जैसे ही पता चलता है कि कोई भी वकील भाई या बहन मुसीबत में है वो बिना देर किए मौके पर पहुंच कर उस मुसीबत को खत्म करने की कोशिश करते हैं और अधिवक्ता समाज के भाई-बहनों को न्याय दिलवाते हैं.
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