जीतू पटवारी की क्विज, पूछा- मध्य प्रदेश के किसी करप्शन फ्री सरकारी दफ्तर का नाम बताएं?

कांग्रेस ने प्रयागराज माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद के साथ-साथ भोपाल में गौहत्या के विरोध में रखा था एक दिन का उपवास.

Jitu Patwari targets mohan govt
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV Bharat)
Published : January 24, 2026 at 6:10 PM IST

भोपाल: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया के जरिए सवाल पूछा है कि मध्य प्रदेश के किसी एक ऐसे दफ्तर का नाम बताएं, जहां बिना-लेन देन के कोई काम हो जाता हो? उन्होंने कहा कि एक विभाग का कोई एक दफ्तर अगर ऐसा हो जहां कर्मचारी-अधिकारी खुद आकर ये दावा कर दें कि उनका विभाग भ्रष्टाचार मुक्त है? पटवारी ने कहा में ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन करूंगा.

जीतू पटवारी भोपाल में हुए उपवास कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कह रहे थे. कांग्रेस ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद के साथ भोपाल में गौ हत्या के विरोध में एक दिन का उपवास रखा था.

जीतू का सीएम को ऑफर, करप्शन मिटाने में साथ देंगे

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा मध्य प्रदेश में एक भी सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं है कि जहां पर बगैर करप्शन के कोई काम होता हो. मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट है कि जहां पर बिना भ्रष्टाचार के पूरे काम हो जाते हैं, मुझे कोई बताए. तो मैं उस विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन करूंगा. उन्होने कहा कि करप्शन का कैंसर मध्य प्रेदश की जड़ों में आ चुका है. इस कैंसर को मिटाना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा.

जीतू पटवारी ने कहा कि मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से समय मांग रहा हूं कि वे मुझे समय दें तो उन्हें बताना चाहता हूं कि कहां-कहां, कितना करप्शन है? और मैं करप्शन के जड़ से इलाज में उनकी मदद करना चाहता हूं.

दावोस पर बोले- भारतीय कंपनियों से विदेश में एग्रीमेंट

जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दावोस दौरे को लेकर कहा कि दावोस में कितनी विदेशी कंपनियों से बात हुई, कितने एग्रीमेंट हुए, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें. उन्होंने कहा कि अब अगर भारतीय कंपनियों को विदेश ले जाकर एग्रीमेंट किया है तो बात अलग है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि कोई सनातनी व्यक्ति शंकराचार्य का ऐसा अपमान नहीं कर सकता. ऐसा केवल कोई पाखंडी ही कर सकता है.

पानी पीने में डर रहे इंदौरी, कांग्रेस आंदोलन छेड़ेगी

जीतू पटवारी ने इंदौर के दूषित पानी मामले को लेकर कहा, मऊ के पानी में भी 25 लोग संक्रमित हुए है. एनजीटी ने कहा है कि 70 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है. जनता इतनी डरी हुई है कि खरीदा हुआ पानी पी रही है. आम जनता की जेब का बोझ बढ़ रहा है. सरकार किस काम की है जो अपने लोगों को एक गिलास साफ पानी नहीं दे पा रही है. इस पर कांग्रेस जनजागृति आंदोलन करेगी.

कांग्रेस ने अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के खिलाफ रखा उपवास

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान और भोपाल में गौहत्या के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता आज एक दिन के उपवास पर बैठे थे.

