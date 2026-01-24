ETV Bharat / state

जीतू पटवारी की क्विज, पूछा- मध्य प्रदेश के किसी करप्शन फ्री सरकारी दफ्तर का नाम बताएं?

भोपाल: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया के जरिए सवाल पूछा है कि मध्य प्रदेश के किसी एक ऐसे दफ्तर का नाम बताएं, जहां बिना-लेन देन के कोई काम हो जाता हो? उन्होंने कहा कि एक विभाग का कोई एक दफ्तर अगर ऐसा हो जहां कर्मचारी-अधिकारी खुद आकर ये दावा कर दें कि उनका विभाग भ्रष्टाचार मुक्त है? पटवारी ने कहा में ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन करूंगा.

जीतू पटवारी भोपाल में हुए उपवास कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कह रहे थे. कांग्रेस ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद के साथ भोपाल में गौ हत्या के विरोध में एक दिन का उपवास रखा था.

जीतू का सीएम को ऑफर, करप्शन मिटाने में साथ देंगे

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा मध्य प्रदेश में एक भी सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं है कि जहां पर बगैर करप्शन के कोई काम होता हो. मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट है कि जहां पर बिना भ्रष्टाचार के पूरे काम हो जाते हैं, मुझे कोई बताए. तो मैं उस विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन करूंगा. उन्होने कहा कि करप्शन का कैंसर मध्य प्रेदश की जड़ों में आ चुका है. इस कैंसर को मिटाना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा.

जीतू पटवारी ने कहा कि मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से समय मांग रहा हूं कि वे मुझे समय दें तो उन्हें बताना चाहता हूं कि कहां-कहां, कितना करप्शन है? और मैं करप्शन के जड़ से इलाज में उनकी मदद करना चाहता हूं.