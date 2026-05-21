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जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना, मध्य प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती में 3 बड़े मंत्री कर रहे मदद

जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना ( ETV Bharat )