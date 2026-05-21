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जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना, मध्य प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती में 3 बड़े मंत्री कर रहे मदद

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का मोहन यादव सरकार पर निशाना, बोले- पार्टी के नेता ही एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप.

JITU PATWARI TARGET MOHAN GOVT
जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 2:36 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी के ही मंत्री और सीनियर नेता अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. मंत्रियों, विधायकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है. जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के ही नेता सार्वजनिक कर रहे हैं. सरकार ने मोदी गारंटी एक भी पूरी नहीं की है. मोहन यादव सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है और इसमें बीजेपी के ही सीनियर नेता मदद कर रहे हैं.

ताजा विवादों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें

बीजेपी नेताओं से जुड़े विवाद लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. हाल ही में इस तरह के कई विवाद सामने आ चुके हैं, जिसमें संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा है. कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के शराब कारोबार पर कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके सवाल खड़े कर चुकी हैं. वन टू वन बैठक के दौरान संगठन द्वारा हिदायत के बाद भी इससे जुड़ा विवाद बाहर आ गया. इसके बाद नागर सिंह चौहान ने संगठन के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी कि उन्हें लेकर मंत्री संपतिया उइके की तरफ से प्रचार किया जा रहा है. हालांकि मामले पर हंगामा मचने के बाद संपतिया उइके ने नागर को अपना भाई समान बताया है.

जीतू पटवारी का बयान (ETV Bharat)

इंदौर में पानी के संकट को लेकर बीजेपी विधायक महेन्द्र हार्डिया ने ही सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े किए. उन्हांने इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में पानी की समस्या को लेकर अपनी नाराजगी जताई. प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और कार्यक्रम छोड़कर चले गए. हालांकि मामले की खबर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंची. बाद में हार्डिया महापौर निवास पहुंचे.

उज्जैन से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को निजी बताकर सौदा किए जाने के आरोप लगे. इस विवादित जमीन पर फाइव स्टार होटल बनाए जाने को लेकर शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची. हालांकि इस इस मामले को लेकर उन्होंने पार्टी के ही स्थानीय बड़े नेताओं सहित कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यहां के बड़े राजनीतिक नेता इस तरह के मामले उठाकर अपने विरोधियों को परेशान और बदनाम करना चाहते हैं. इससे पार्टी भी बदनाम होती है. वे आत्मघात कर रही है.

रतलाम में जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने से परेशान होकर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि 82 वर्षीय मीसा बंदी के प्लॉट पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई.

जीतू पटवारी ने साधा सरकार पर निशाना

उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "सरकार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के ही नेता सार्वजनिक दे रहे हैं. चिंतामणि मालवीय ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ बयान दिए. पूर्व मंत्री हिम्मत सिंह कोठारी ने आरोप लगाया कि सरकार और उसका प्रशासन जनता को लूट रहा है, वे धरने पर बैठ गए. पूर्व मंत्री महेन्द्र हार्डिया ने बयान दिया कि इंदौर नगर निगम और उसकी परिषद चोर है. सवाल उठाने वाले सभी बीजेपी के नेता हैं. आखिर इसका जवाब कौन देगा.

कांग्रेस की भूमिका सवाल उठाने की है, लेकिन अब बीजेपी नेता भी सवाल उठा रहे हैं. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में मोहन सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है और इसमें सहयोग कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और भी कई और. यह सभी पूरी ताकत से लगे हैं. हमें इनकी लड़ाई से कोई खुशी नहीं होती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं में अंदरूनी लड़ाई होती है, तो प्रदेश का विकास प्रभावित होता है.

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