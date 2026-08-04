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दतिया फतह के बाद प्रदेश कांग्रेस चीफ का मोहन यादव को पत्र, बीजेपी को दिखाया आईना

दतिया उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मुख्यमंत्री को पत्र, लिखा जनता समस्या नहीं समाधान चाहती है.

JITU PATWARI LETTER TO CM AFTER DATIA ELECTION RESULTS
दतिया उपचुनाव से सामने आई जनता की आवाज : जीतू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 12:31 PM IST

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भोपाल : दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. जीत से उत्साहित जीतू पटवारी ने पत्र में कहा है कि दतिया की जीत इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता अब सकारात्मक राजनीति को अधिक महत्व देना चाहती है. वह विकास आधारित विमर्श चाहती है, जनता समस्याएं नहीं समाधान चाहती है और प्रदेश में ऐसी राजनीति चाहती है जिसमें नफरत, विभाजन और नकारात्मकता के स्थान पर जनकल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता बने.

दतिया उपचुनाव से सामने आई जनता की आवाज : जीतू

मुख्यमंत्री मोहन को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने कहा, '' हम दतिया के जनदेश को राजनीतिक हार-जीत तक सीमित न रखकर इसे प्रदेश के भविष्य के लिए एक अवसर के रूप में स्वीकार करें. दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के मन की उस आवाज का प्रतीक है, जो जनहित के वास्तविक मुद्दों को राजनीति के केन्द्र में देखना चाहती है.'' जीतू पटवारी ने कहा, '' दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने दतिया के साथ प्रदेश भर में जिन मुद्दों को लगातार उठाया है, दतिया के जनादेश ने उन मुद्दों पर अपनी मुहर लगा दी है.''

Datia by election results 2026 jitu patwari to mohan yadav
दतिया उपचुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल (Etv Bharat)

श्वेत पत्र जारी करे मोहन यादव सरकार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, '' यह परिणाम संदेश देता है कि लोकतंत्र में विचार संवाद और जनहित ही निर्णायक होते हैं. प्रदेश में बुनियादी चुनौतियों पर प्रदेश सरकार को क्रमवार श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक स्थिति रखी जा सके.''

प्रदेश सरकार को पटवारी ने सुझाए 8 मुद्दे

जीतू पटवारी ने मोहन यादव को लिखे अपने पत्र में सरकार को श्वेत पत्र के लिए 8 विषयों का सुझाव दिया है. जीतू पटवारी ने कहा, '' सरकार बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र जारी करे. इसके अलावा प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, युवाओं के रोजगार, प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा-सम्मान, आदिवासी समुदाय के प्रश्न और दलित पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे.''

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पटवारी ने लिखा है कि कांग्रेस इन विषयों पर अपने सुझाव सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने को तैयार है. बीजेपी भी इससे जुड़े तथ्य, तर्क और आंकड़ों के आधार पर अपनी सहमति या असहमति दर्ज करे. श्वेत पत्र की प्रक्रिया शुरू करने से प्रदेश की राजनीति आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जवाबदेह बनेगी.

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