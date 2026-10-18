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झोपड़ी का बिल 50 हजार, तो 400 कमरों के महल का बिल 1500 कैसे? पटवारी का सिंधिया पर हमला

ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित ( ETV Bharat )

ग्वालियर: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे. जहां उन्होंने बिजली कंपनी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है. इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बिजली बिल को लेकर भी जमकर निशाना साधा. उनका कहना था कि, इतने बड़े महल का बिल केवल 1500 रुपए क्यों.

बीजेपी सरकार में अंतर्कलह ग्वालियर में शनिवार को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ. जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे. मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साधा. उन्होंने लगातार बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच अंदरूनी कलह की बात कहते हुए तंज कसा. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं रहा.'' कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान के नाम लेते हुए उन्होंने मोहन सरकार में प्रदेश के हालातों पर सवाल उठाए.