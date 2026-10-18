झोपड़ी का बिल 50 हजार, तो 400 कमरों के महल का बिल 1500 कैसे? पटवारी का सिंधिया पर हमला
सिंधिया महल के बिजली बिल पर जीतू पटवारी ने उठाये सवाल, 400 कमरों के महल के बिल ने खोली भ्रष्टाचार की पोल. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:00 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे. जहां उन्होंने बिजली कंपनी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है. इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बिजली बिल को लेकर भी जमकर निशाना साधा. उनका कहना था कि, इतने बड़े महल का बिल केवल 1500 रुपए क्यों.
बीजेपी सरकार में अंतर्कलह
ग्वालियर में शनिवार को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ. जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे. मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साधा. उन्होंने लगातार बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच अंदरूनी कलह की बात कहते हुए तंज कसा. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं रहा.'' कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान के नाम लेते हुए उन्होंने मोहन सरकार में प्रदेश के हालातों पर सवाल उठाए.
सिंधिया महल के बिजली बिल पर सवाल
इधर मीडिया से बातचीत के दौरान जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस के बिल को लेकर सरकार और बिजली मंत्रालय को घेरा, पटवारी ने कहा, "ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में 400 कमरे हैं, लेकिन उसका बिजली का बिल 1500 रुपये आना अपने आप में बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है. जबकि वहीं एक झोपड़ी का बिजली बिल 2 हजार से 50 हजार और एक लाख रुपये तक दिया जा रहा है."
कोटे का फर्ज निभा रहे विद्युत मंत्री
पटवारी ने कहा, "विद्युत मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सिंधिया के कोटे से आते हैं तो इतने बड़े महल का बिजली बिल इतना ही आना था. जबकि झोपड़ी और दो कमरों के बिल एक लाख रुपये तक आना इस सरकार का पतन हो गया है. विद्युत मंत्री ने पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवा दिए, लेकिन अपनी विधानसभा क्षेत्र को इससे बचा लिया. जय विलास पैलेस का बिल जांच का विषय है."
- चुनाव से 2 साल पहले यू टर्न का दावा! कांग्रेस और बीजेपी के किन दलबदलुओं ने दिया आवेदन
- जीतू का दावा, पूर्व मंत्री-विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करने दिया आवेदन, पार्टी ने शुरु की घर वापसी
एमपी कांग्रेसी का दिल्ली कूच
बता दें कि, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में मध्य प्रदेश से लगभग एक लाख कांग्रेस कर्तकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत कांग्रेसियों से दिल्ली चलने का आह्वान करने जीतू पटवारी समेत सभी विधायक भी अपने क्षेत्रों में सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को दिल्ली चलने की बात कह रहे हैं.