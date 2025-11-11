ETV Bharat / state

सीएम बोले सचिव और सहायक सचिवों की क्या औकात? जीतू पटवारी ने कहा- मांफी मांगे मुख्यमंत्री

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए पंचायत सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे. उनके साथ पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे. सम्मेलन में सरपंचों ने कई मांगें रखीं. अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बात समझ लो कोई सचिव अगर काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे. सचिव-सहायक सचिव इनकी क्या औकात? मुख्यमंत्री के इसी बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में सरपंचों के सम्मेलन में सचिव और सहायक सचिव पर दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि सीएम ने बयान देकर अपने पद की गरिमा का भी अपमान किया है. उन्हें इसके लिए पंचायत सचिव और सहायक सचिवों से माफी मांगनी चाहिए. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पंचायत विभाग में 50 फीसदी से ज्यादा भ्रष्टाचार है.

जीतू पटवारी ने कहा- सीएम गाली देते हैं...

सीएम के बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया. उन्होंने बयान की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत व्यवस्था की हत्या हो रही है. गांव की सरकार के अधिकार सरकार ने पहले ही छीन लिए हैं. ग्राम स्वराज की जो मूल परिकल्पना थी, उसको खत्म कर दिया गया है. सरपंच यही अधिकार वापस मांगने आए थे. कार्यक्रम में पंचायत मंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने चार माह पहले आवेदन लेकर आने वालों को भिखारी कहा था और अब मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पंचायत सचिवों को गाली दी. क्या वह मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की गरिमा इस तरह गाली देने की है? आखिर मुख्यमंत्री को क्या हो गया है?

विभाग में 50 फीसदी भ्रष्टाचार

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इसके पहले विपक्ष को भी कई बार गालियां दे चुके हैं. मुख्यमंत्री को अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक मांफी मांगनी चाहिए. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पंचायत विभाग में 50 फीसदी से ज्यादा भ्रष्टाचार है. यदि मेरे आरोप गलत हैं तो पंचायत मंत्री सार्वजनिक रूप से आकर बताएं कि विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर मैं इसके सबूत भी पेश कर दूंगा.