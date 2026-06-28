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जितेंद्र सिंह बोले, 'पेपर लीक माफिया के आगे सिस्टम लाचार', जूली ने सरकार पर लगाए ये आरोप

'छात्रों की गूंज कार्यक्रम' में जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )