जितेंद्र सिंह बोले, 'पेपर लीक माफिया के आगे सिस्टम लाचार', जूली ने सरकार पर लगाए ये आरोप
टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाकर छोटे दलालों की गिरफ्तारी कर अपने दायित्व की इति श्री कर रही है.
Published : June 28, 2026 at 10:41 PM IST
अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पेपर छापने से बंटने तक की चेन में आखिर कौन सेंध लगा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया के आगे पूरा सिस्टम बेबस और लाचार नजर आ रहा है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह रविवार देर शाम को अलवर के नंगली चौराहा पर 'छात्रों की गूंज कार्यक्रम' में छात्रों से संवाद कर रहे थे. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है और सरकार फिर वही पुराना राग 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा' अलाप रही है.
जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में सिस्टम के आगे शिक्षा माफिया का तांडव खुलेआम किया जा रहा है. नीट लीक के बाद अब टेट पर भी ताला लगा दिया गया है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि भारी भरकम फीस भरकर बच्चों ने अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत की, लेकिन भाजपा सरकार ने उन बच्चों के सपनों को चकनाचूर कर दिया. उन्होंने कहा कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले पेपर रद्द के फैसले से बोर्ड ने अपनी नाक तो बचा ली, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी को मिट्टी में मिला दिया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस सिस्टम से लड़ने और युवाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कोटा से की, जो अब जन आंदोलन बन गया है.
नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री @RahulGandhi जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान " छात्रों की गूंज" के तहत आज अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @JitendraSAlwar जी के साथ शामिल होकर छात्रों एवं अभिभावकों से संवाद किया।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) June 28, 2026
राहुल जी ने देशभर के छात्रों की शिक्षा, रोजगार,… pic.twitter.com/Gm9GGf7kmN
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सरकार को छात्रों से ज्यादा मंत्री प्यारे-जूली: कार्यक्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से ज्यादा भाजपा सरकार को मंत्री और उनके ओदे प्यारे हैं. उन्होंने कहा कि कागज के षड्यंत्र से देश के युवा के भविष्य को ओझल कर दिया गया है. नीट पेपर लीक का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि इधर टेट पर तलवार लटक गई. पेपर लीक होने से लाखों छात्रों के समक्ष अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, वहीं सरकार फिर वही पुराना राग 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा' अलाप रही है.
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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाकर छोटे दलालों की गिरफ्तारी कर अपने दायित्व की इति श्री कर रही है. उन्होंने कहा कि जब डिजिटल लॉक, जीपीएस ट्रैकिंग से पेपर जाते हैं, तो फिर कहां से पेपर लीक हो रहे हैं. इस मौके पर युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परीक्षा माफिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. युवाओं ने संवाद कर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अपनी पीड़ा बताई.