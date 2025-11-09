ETV Bharat / state

पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, पीएम ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब आय ही नहीं बची

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्याज की गिरती कीमतों से किसान परेशान है और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते उनकी आमदनी ही नहीं बची. अलवर के केन्द्र व प्रदेश में दो-दो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास किसानों की परेशानी सुनने का समय ही नहीं है, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों को प्याज पर सब्सिडी दिलाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेगी और लोकसभा व विधानसभा में प्याज की एमएसपी घोषित करने की मांग करेगी.

फसल की लागत ही नहीं मिल पा रही: पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने रविवार को अलवर में प्याज मंडी में किसानों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अलवर, खैरथल-तिजारा व बहरोड़ जिले का लाल प्याज पूरे देश में प्रसिद्ध है. अलवर प्याज का हब माना जाता है. लेकिन सरकार की नीतियों का नतीजा है कि आज अलवर का प्याज मंडी में दो से तीन रुपए प्रति किलो के भाव से बिक पा रहा है. प्याज के भाव नहीं मिलने से किसान अपनी प्याज की उपज को मंडी में बेचने के बजाय अपने खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की हालत यह हो गई कि उन्हें प्याज की फसल की लागत ही नहीं मिल पा रही है.