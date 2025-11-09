पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, पीएम ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब आय ही नहीं बची
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मांग की है कि किसानों को प्याज की फसल पर सब्सिडी दी जाए.
Published : November 9, 2025 at 3:41 PM IST
अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्याज की गिरती कीमतों से किसान परेशान है और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते उनकी आमदनी ही नहीं बची. अलवर के केन्द्र व प्रदेश में दो-दो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास किसानों की परेशानी सुनने का समय ही नहीं है, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों को प्याज पर सब्सिडी दिलाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेगी और लोकसभा व विधानसभा में प्याज की एमएसपी घोषित करने की मांग करेगी.
फसल की लागत ही नहीं मिल पा रही: पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने रविवार को अलवर में प्याज मंडी में किसानों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अलवर, खैरथल-तिजारा व बहरोड़ जिले का लाल प्याज पूरे देश में प्रसिद्ध है. अलवर प्याज का हब माना जाता है. लेकिन सरकार की नीतियों का नतीजा है कि आज अलवर का प्याज मंडी में दो से तीन रुपए प्रति किलो के भाव से बिक पा रहा है. प्याज के भाव नहीं मिलने से किसान अपनी प्याज की उपज को मंडी में बेचने के बजाय अपने खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की हालत यह हो गई कि उन्हें प्याज की फसल की लागत ही नहीं मिल पा रही है.
पढ़ें: 2.50 रुपए किलो लगाई प्याज की कीमत, निराश किसानों ने सूखी नदी में फेंके, बोले-जरूरतमंद ले जाएंगे
लाल प्याज की एमएसपी लागू करने की मांग कर उन्होंने कहा कि किसानों को प्याज के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मुहैया कराई जाए. पूर्व केन्द्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में किसानों के साथ है. किसानों को प्याज की उपज के उचित भाव और सब्सिडी दिलाने की मांग को लोकसभा व विधानसभा में उठाया जाएगा. प्रधानमंत्री को इन मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाएगा. लाल प्याज के उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों ने तय किया है कि वे अपनी बात बताने के लिए जयपुर व दिल्ली जाएंगे.
पढ़ें: प्याज ने किसानों की आंखों से निकाले आंसू , किसान महापंचायत ने सरकार की नीतियों पर साधा निशाना
बड़े मंचों से की थी प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा: जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व में बड़े-बड़े मंचों से किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन यहां तो उनकी आमदनी ही नहीं बची. उन्होंने कहा कि दु:ख की बात है कि अलवर से दो-दो मंत्री हैं. उन्हें अलवर और प्रदेश की स्थिति से पीएम मोदी को अवगत करना चाहिए. लेकिन उनके पास किसानों की बात सुनने को समय ही नहीं है. पीएम बड़ी-बड़ी मीटिंगों में व्यस्त हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने का उनके पास समय नहीं है.