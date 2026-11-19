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बिहार के तेज तर्रार IPS जितेंद्र सिंह गंगवार को मिली नई जिम्मेदारी

जितेंद्र सिंह गंगवार ( ETV Bharat )

भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे थे सवाल