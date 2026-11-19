बिहार के तेज तर्रार IPS जितेंद्र सिंह गंगवार को मिली नई जिम्मेदारी
Jitendra Singh Gangwar: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष, डीजीपी बनने की दौड़ में शामिल जितेंद्र सिंह गंगवार संभालेंगे कमान. रिपोर्ट-रंजीत कुमार.
Published : November 19, 2026 at 8:47 PM IST
पटना : बिहार सरकार में पदस्थापित डीजी स्तर के अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है. जितेंद्र सिंह गंगवार को सरकार ने बीपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जितेंद्र सिंह गंगवार ईमानदार और कड़क छवि के अधिकारी माने जाते हैं.
भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे थे सवाल
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल गया है. सीनियर आईपीएस अधिकारी जेएस गंगवार को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. गृह विभाग ने उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस नियुक्ति के साथ ही लंबे समय से खाली चल रहे आयोग के अध्यक्ष पद पर नई जिम्मेदारी तय हो गई है. जेएस गंगवार को ऐसे समय में आयोग की कमान सौंपी गई है. बीते दिनों दारोगा भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे.
निष्पक्ष भर्ती करने की चुनौती
जेएस गंगवार बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं. डीजीपी पद की दौड़ में भी उनका नाम प्रमुखता से चर्चा में था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है. यह नियुक्ति इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आयोग के सामने पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती कराने की बड़ी चुनौती है.
डीजी विजिलेंस रहते संभालेंगे आयोग की जिम्मेदारी
जेएस गंगवार फिलहाल डीजी विजिलेंस के पद पर कार्यरत हैं. सरकार के फैसले के मुताबिक वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ BPSSC अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं. उन्हें पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2010 में पुलिस मेडल और 2019 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है. जितेंद्र सिंह गंगवार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं.
दारोगा भर्ती विवाद के बीच मिली जिम्मेदारी
दरअसल, बीपीएसएससी की कमान ऐसे समय में जेएस गंगवार को दी गई है, जब दारोगा भर्ती परीक्षा विवादों में घिरी हुई है. आयोग के पूर्व अध्यक्ष केएस द्विवेदी 15 सितंबर को 30 दिनों की छुट्टी पर जा चुके हैं. के एस द्विवेदी अब तक छुट्टी से वापस नहीं लौटे हैं इन सबके बीच बिहार सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
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