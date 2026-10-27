जितेंद्र सिंह का आरोप, 'लोगों पर गोली चलवाने जंतर–मंतर पर सेना को लाई सरकार, सीमा सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं'
जितेंद्र सिंह ने दावा किया ईवीएम और वीवीपैट व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठ गया है.
Published : October 27, 2026 at 4:05 PM IST
अलवर : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार ने देश के अर्धसैनिक बलों को युवाओं पर गोली चलाने के लिए लगा रखा है. जबकि चीन की फौज अरुणाचल प्रदेश में अंदर तक घुस रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के गश्त के लिए बने रूट तक आ गई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों पर गोली चलवाने के लिए पुलिस, आईटीबीपी व अन्य अर्द्ध सैनिक बलों को जंतर मंतर पर ले आए, लेकिन देश की सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान नहीं है. चाहे भारत पर चीन आक्रमण करे या पाकिस्तान. जितेन्द्र सिंह मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है. उन्होंने केन्द्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थिति को लेकर देश के सामने पारदर्शी जानकारी रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को देश की जनता को भरोसे में लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल देश के भीतर विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में किया जाता है, जबकि सीमा से जुड़े सवालों पर सरकार पर्याप्त जवाब नहीं देती. चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से संबंधित उनके दावों की पुष्टि आवश्यक है.
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'सीईसी ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा' : जितेंद्र सिंह ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं और निर्वाचन आयोग को इनका जवाब देना चाहिए. उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चुनाव प्रणाली में बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे.
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों को गंभीरता से उठा रही है. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची और मतदान से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे सामने रखे हैं. वहीं कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से जुड़े मामलों की पड़ताल की है और जिन स्थानों पर शिकायतें सामने आई हैं, वहां कार्रवाई की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए.
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अलवर और अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक दबाव का आरोप : पूर्व केन्द्रीय मंत्री सिंह ने अलवर, तिजारा और खैरथल सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में निकाय व पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासनिक दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के यहां जांच एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों को भेजने, दुकानों की जांच कराने तथा अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों के जरिए दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने इन घटनाओं को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश बताया. कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी.
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युवाओं के आंदोलन को दिया समर्थन : पूर्व केन्द्रीय मंत्री सिंह ने युवाओं के विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक आंदोलन को जनता और युवाओं से जुड़ा आंदोलन बताया और कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन ऐसे लोगों के साथ है, जो संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने राजस्थान में चल रहे पंचायतीराज चुनावों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता चुनाव को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने इन चुनावों को कांग्रेस के लिए जनता के मुद्दों को उठाने का अवसर बताया. उन्होंने दिल्ली में प्रस्तावित रैली को ऐतिहासिक बताते हुए बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई.
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'एसआईआर में गड़बड़ियां' : इस दौरान एआईसीसी पर्यवेक्षक हिम्मतसिंह पटेल ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देशभर में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान चला रहे हैं. 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग के सामने ये मुद्दे उठा रही है, लेकिन उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. उन्होने आरोप लगाया कि राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं.
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'मतदाता सूची में अनियमितताओं पर चुनाव आयोग दे जवाब' : राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आगामी 1 नवम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की ओर से रैली में राजस्थान की ओर से एक लाख लोगों को ले जाने के दिए लक्ष्य से ज्यादा लोग रैली में पहुंचेंगे. उन्होंने दीपावली पर रैली से व्यापारियों को नुकसान की बात भाजपा की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम बताया. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाला कानून बनाया गया.
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उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल करने से नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का प्रभाव बढ़ गया है. उन्होंने मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि देशभर में 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं. इनमें से तीन करोड़ नाम मृत व्यक्तियों या दोहरी प्रविष्टियों से जुड़े होने की बात कही जाती है, लेकिन बाकी 10 करोड़ नामों को लेकर चुनाव आयोग स्पष्टीकरण नहीं देता. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए.