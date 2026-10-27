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जितेंद्र सिंह का आरोप, 'लोगों पर गोली चलवाने जंतर–मंतर पर सेना को लाई सरकार, सीमा सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं'

जितेंद्र सिंह और जूली सहित मंच पर बैठे कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार ने देश के अर्धसैनिक बलों को युवाओं पर गोली चलाने के लिए लगा रखा है. जबकि चीन की फौज अरुणाचल प्रदेश में अंदर तक घुस रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के गश्त के लिए बने रूट तक आ गई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों पर गोली चलवाने के लिए पुलिस, आईटीबीपी व अन्य अर्द्ध सैनिक बलों को जंतर मंतर पर ले आए, लेकिन देश की सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान नहीं है. चाहे भारत पर चीन आक्रमण करे या पाकिस्तान. जितेन्द्र सिंह मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे.