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जितेंद्र सरस्वती का आरोप, 'हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत अमेरिका में कॉकरोचों ने डिजाइन किया आंदोलन'

मंच से संबोधन देते दांडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : विश्व हिन्दू परिषद, जोधपुर महानगर की मेजबानी में रविवार को आयोजित हिन्दू समागम को दांडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत त्योंहारों को बाधित करने के लिए अमेरिका में कॉकरोच गैंग डिजाइन हुआ है. जिनका लक्ष्य है हिंदुओं को कमजोर करना. इससे देश भी कमजोर होगा.