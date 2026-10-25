जितेंद्र सरस्वती का आरोप, 'हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत अमेरिका में कॉकरोचों ने डिजाइन किया आंदोलन'
दांडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने आरोप लगाया कि त्योंहार पर व्यापार को बाधित करने के लिए दिल्ली में 1 नवंबर को रैली रखी गई है.
Published : October 25, 2026 at 8:54 PM IST
जोधपुर : विश्व हिन्दू परिषद, जोधपुर महानगर की मेजबानी में रविवार को आयोजित हिन्दू समागम को दांडी स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत त्योंहारों को बाधित करने के लिए अमेरिका में कॉकरोच गैंग डिजाइन हुआ है. जिनका लक्ष्य है हिंदुओं को कमजोर करना. इससे देश भी कमजोर होगा.
अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस समागम में जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि हिंदू समाज की जेब में 2014 के बाद धन आया है. मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी है. त्योहारों के आधार पर इस देश की जीडीपी चलने लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी को नष्ट करने के लिए अमेरिका के अंदर बैठकर कॉकरोचों के द्वारा एक आंदोलन डिजाइन हुआ है. जेन जी, जिसे लोग जवानों से जोड़ रहे हैं, यह गलत है. इसमें 'जी' शब्द अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सॉफ्टवेयर का नाम है.
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'धनतेरस की खरीद को बाधित करने के लिए आंदोलन' : सरस्वती ने कहा कि पिछले वर्ष धन त्रयोदशी के दिन हिंदू मां–बहनों ने 6 लाख 5000 करोड़ रुपए के सोने–चांदी और गाड़ियां खरीदी. यह भारत सरकार के कुल बजट में से रक्षा मंत्रालय का बजट 6 लाख करोड़ जितना है. इस वर्ष अनुमान है कि साढ़े सात लाख करोड़ की खरीद होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू त्योहार शांति के साथ देश में नहीं चल पाएं, इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है.
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'धरना, आंदोलन, रैली सब त्योंहारों को बाधित करने के लिए' : जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि पितृ विसर्जन की समाप्ति के दिन से जब हिंदू त्योहार शुरू होते हैं. उसी दिन 10 अक्टूबर को दिल्ली में धरना आयोजित किया जाता है. धरना, आंदोलन, रैलियां 24 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व तक चलाने के लिए योजना बनाई गई. उन्होंने आरोप लगाया कि त्योंहार पर व्यापार को बाधित करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को रैली रखी गई है. क्योंकि 8 नवंबर को दीपावली है. इससे पहले रैली डिजाइन की गई है.
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समागम में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण के विरुद्ध में कानून बन गया. लेकिन अभी तक नियम नहीं बने हैं. मेरी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द नियम बनाएं जिससे कि धर्मांतरण को रोका जा सके. इतना ही नहीं हम धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को मुख्य धारा में वापस भी लाना चाहते हैं. इसलिए सरकार इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करे.
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वर्तमान में हिंदू और ज्यादा प्रासंगिक: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत ने समागम में कहा कि जिस तरह से दुनिया में तनाव बढ़ रहा है. ऐसे में हिन्दू और ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है. हिन्दू ही है, जो ऐसे दौर में लोगों को उबार सकता है. शेखावत ने संत-महात्माओं एवं बड़ी संख्या में उपस्थित सनातन प्रेमियों से आत्मीय संवाद किया. उन्होंने अशोक सिंघल के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए.