मिलिए साहिबगंज के स्नेक मैन जितेंद्र हजारी से, सांपों को बचाना है इनका शौक
साहिबगंज के जितेंद्र हजारी स्नेक लवर हैं. वो सांपों का रेस्क्यू करते हैं और उन्हे सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते हैं.
Published : December 4, 2025 at 3:33 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 5:13 PM IST
साहिबगंज: इको सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हर जीव-जंतु के सहयोग की जरूरत पड़ती है. सभी एक दूसरे के पूरक हैं. किसी न किसी रूप में एक दूसरे के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और जान मारने पर उतारू हो जाते हैं. इसी संघर्ष को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं साहिबगंज पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र हजारी.
सदर प्रखंड के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र हजारी का शौक सांप को सुरक्षित पकड़कर पर्यावरण को संरक्षित करना है. सांपों को पकड़कर घने जंगल में पहाड़ों पर वो छोड़ देते हैं, जहां पानी का साधन हो. शहर के अलावे प्रखंड से फोन आने पर वहां पहुंच सांप का रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित पकड़ते हैं. करीब 15 से 20 सांपों को एक साथ जंगल में छोड़ देते हैं. रेस्क्यू किए हुए सांप को भोजन कराना व पानी पिलाने का प्रबंध भी करते हैं.
रेस्क्यू करने के साथ करते हैं जागरूक
जिले में तीन सांप ही जहरीला पाया जाता है. करैत, गेंहूअन और रसेल वाइपर सांप ही है, जो जहरीले होते हैं बाकी विषहीन सांप होते हैं. पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र हजारी सांप को पकड़ने के बाद आसपास के लोगों को बताते हैं कि सांप को नहीं मारे. अधिकांश सांप विषहीन होते हैं. सांप को पहचानें. तीन सांप को छोड़ जिले पाया जाने वाला कोई भी सांप जहरीला नहीं है.
क्योंकि सांप भी हमारे जीवन की सुरक्षा करते हैं. कोई गिरगिट खाता है तो कोई मूसा तो कोई कीड़ा मकौड़ा, इन चीजों की संख्या में अधिक वृद्धि ना हो ऐसे में यह जानवर की तलाश में अपने बिल से बाहर निकलते हैं. गेहूं को चूहा बर्बाद कर देता है, लेकिन सांप है कि चूहे को खोज खोजकर खाता है. किसान को लाभ भी मिलता है.
राज्य स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित
जितेंद्र हजारी को वन प्रमंडल विभाग की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है. दस्ताना, कीट उपलब्ध कराया जाता है. 2024 में वन महोत्सव के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन से सम्मानित हो चुके हैं. इस साल स्वतंत्रता दिवस पर उपायुक्त हेमंत सती द्वारा सिदो कान्हू स्टेडिमय में सम्मानित किया गया. कुछ दिन पहले देवघर में सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सम्मानित किया गया. वन प्रमंडल विभाग के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण को लेकर देहरादून भेजा जाता है. जितेन्द्र हजारी का सपना है कि एक बार मेरे काम को देखते हुए केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत हो.
शुरू में घरवाले थे नाराज
जितेंद्र हजारी अभी एमए में पढ़ाई कर रहे हैं. 2015 से सांप को पकड़कर पुनर्वास को लेकर जंगल में छोड़ने का काम कर रहे हैं. अभी तक तीन हजार से अधिक सांप को बचा चुके हैं. शुरुआत के दिनों में सांप पकड़ने जैसे खतरनाक काम को देख इनके माता पिता नाराज दिखे, लेकिन सांप को बचाकर जंगल में छोड़ने से धीरे धीरे नाराजगी दूर हो गई. हजारी सुरक्षित तरीके से सांप को पकड़ते हैं. अब घरवालों का भरपूर सहयोग मिलता है.
क्या कहा जितेन्द्र हजारी ने
इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी जीव का प्रेमी होता है. कोई पक्षी तो कोई कैट, डॉग सहित अन्य जानवरों का प्रेमी होता है. लेकिन सांप को लेकर अंधविश्वास आज भी फैला हुआ है. इसी दिशा में काम करना शुरू किया. सांप का रेस्क्यू करना और लोगों को जागरूक करना शुरू किया. आज कम से कम लोग इतना जरूर करते हैं कि सांप को देखने पर मारते नहीं हैं, बल्कि फोन कर जानकारी देते हैं. आने वाले समय में लोग जागरूक हो जाएंगे.
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितेंद्र हजारी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं. अभी तक हजारों सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ चुके हैं. जितेंद्र हजारी को जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग किया जाता है. कुछ राशि भी प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है. मोटरसाइकिल भी दी गई है. जितेंद्र हजारी सांप पकड़ने के बाद एक रुपया किसी से नहीं मांगते हैं. ऐसे में इनका कार्य सराहनीय है. :- प्रो. रंजीत सिंह, भूगर्भशास्त्री सह पर्यावरणविद्, प्रिंसिपल मॉडल कालेज, राजमहल अनुमंडल
जितेंद्र हजारी एक सफल स्नेकर हैं. एक सप्ताह में करीब दो दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार के सांपों को पकड़ जंगल में छोड़ते हैं. सांप हमारे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी कारगर साबित होते हैं. वन प्रमंडल की तरफ से हजारी को किट उपलब्ध कराया जाता है. कई कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है. कुछ प्रोत्साहन के तौर पर राशि भी दी जाती है.:- प्रबल गर्ग, डीएफओ,साहिबगंज
