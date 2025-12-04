ETV Bharat / state

मिलिए साहिबगंज के स्नेक मैन जितेंद्र हजारी से, सांपों को बचाना है इनका शौक

साहिबगंज: इको सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हर जीव-जंतु के सहयोग की जरूरत पड़ती है. सभी एक दूसरे के पूरक हैं. किसी न किसी रूप में एक दूसरे के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और जान मारने पर उतारू हो जाते हैं. इसी संघर्ष को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं साहिबगंज पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र हजारी.

सदर प्रखंड के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र हजारी का शौक सांप को सुरक्षित पकड़कर पर्यावरण को संरक्षित करना है. सांपों को पकड़कर घने जंगल में पहाड़ों पर वो छोड़ देते हैं, जहां पानी का साधन हो. शहर के अलावे प्रखंड से फोन आने पर वहां पहुंच सांप का रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित पकड़ते हैं. करीब 15 से 20 सांपों को एक साथ जंगल में छोड़ देते हैं. रेस्क्यू किए हुए सांप को भोजन कराना व पानी पिलाने का प्रबंध भी करते हैं.

साहिबगंज के स्नेक मैन जितेंद्र हजारी (Etv Bharat)

रेस्क्यू करने के साथ करते हैं जागरूक

जिले में तीन सांप ही जहरीला पाया जाता है. करैत, गेंहूअन और रसेल वाइपर सांप ही है, जो जहरीले होते हैं बाकी विषहीन सांप होते हैं. पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र हजारी सांप को पकड़ने के बाद आसपास के लोगों को बताते हैं कि सांप को नहीं मारे. अधिकांश सांप विषहीन होते हैं. सांप को पहचानें. तीन सांप को छोड़ जिले पाया जाने वाला कोई भी सांप जहरीला नहीं है.

क्योंकि सांप भी हमारे जीवन की सुरक्षा करते हैं. कोई गिरगिट खाता है तो कोई मूसा तो कोई कीड़ा मकौड़ा, इन चीजों की संख्या में अधिक वृद्धि ना हो ऐसे में यह जानवर की तलाश में अपने बिल से बाहर निकलते हैं. गेहूं को चूहा बर्बाद कर देता है, लेकिन सांप है कि चूहे को खोज खोजकर खाता है. किसान को लाभ भी मिलता है.

राज्य स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित

जितेंद्र हजारी को वन प्रमंडल विभाग की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है. दस्ताना, कीट उपलब्ध कराया जाता है. 2024 में वन महोत्सव के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन से सम्मानित हो चुके हैं. इस साल स्वतंत्रता दिवस पर उपायुक्त हेमंत सती द्वारा सिदो कान्हू स्टेडिमय में सम्मानित किया गया. कुछ दिन पहले देवघर में सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सम्मानित किया गया. वन प्रमंडल विभाग के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण को लेकर देहरादून भेजा जाता है. जितेन्द्र हजारी का सपना है कि एक बार मेरे काम को देखते हुए केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत हो.