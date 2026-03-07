ETV Bharat / state

IFS के बाद हिमाचल के जितेंद्र चंदेल पास की UPSC परीक्षा, पिता चलाते हैं छोटी सी वर्कशॉप

घुमारवीं: शुक्रवार को यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया. इस साल यूपीएससी इंटरव्यू 27 फरवरी को खत्म हुए थे और छह फरवरी को यूपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है. हिमाचल के भी कई युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा पास की है. उपमंडल घुमारवीं की ग्राम घुमाणी के प्रतिभाशाली युवक जितेंद्र चंदेल ने अपनी मेहनत और अटूट लगन से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

जितेंद्र चंदेल ने प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर देशभर में 804वीं रैंक प्राप्त की है. इस सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे घुमारवीं क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है. जितेंद्र चंदेल ने पहले भी कई अहम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. वर्ष 2024 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज (IFS) की परीक्षा पास कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. इसके अलावा वर्ष 2024-25 में एसएएस परीक्षा भी पास की, जिसके बाद वो वर्तमान में मंडी के नेरचौक में अंडर ट्रेनिंग कार्य कर रहे हैं.

जितेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल कंदरौर से हुई, जहां से उन्होंने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने मिनर्वा स्कूल घुमारवीं से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से वर्ष 2014 से 2017 तक बीएससी जूलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का रुख किया और वहां से एमएससी की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2020 में यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा भी उत्तीर्ण की. इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया था.