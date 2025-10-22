ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी की पार्टी को बड़ा झटका, पार्टी की शुरुआत के साथ रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने दिया इस्तीफा, बोधगया से निर्दलीय किया नामांकन

जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने दिया इस्तीफा, बोधगया से निर्दलीय किया नामांकन ( Etv Bharat )

हम पार्टी में परिवारवाद का ज्यादा है प्रभाव : बता दें कि हम पार्टी में परिवारवाद इस बिहार विधानसभा चुनाव में भी कायम रहा. हम पार्टी ने परिवारवाद को प्राथमिकता दिया. वहीं, जमीनी कार्यकर्ता-नेता उपेक्षित रहे, तो अब इसका रिजल्ट भी सामने आने लगा है. एक के बाद एक हम पार्टी में टूट हो रही है. पहले लक्ष्मण मांझी ने पार्टी छोड़ी और अब हम पार्टी की रीढ कहे जाने वाले इंजीनियरिंग नंदलाल मांझी ने भी पार्टी छोड़ दी है.

नंदलाल मांझी ने छोड़ी हम पार्टी, निर्दलीय किया नामांकन : बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) को बड़ा झटका लगा है. हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर अपनी हम पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इंजीनियर नंदलाल मांझी ने बोधगया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी कर दिया है.

बोधगया : बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की उल्टी गिनती जैसे जैसे शुरू हो रही है. वैसे-वैसे सियासी पारा भी तेज होता जा रहा है. वैसे तो बिहार में तकरीबन हर दलों में बगावत है. किंतु इस बार हम पार्टी में बगावत कुछ ज्यादा ही है. इस बार हम पार्टी को बड़ा झटका लगा है. हम पार्टी के स्थापना के शुरुआत से साथ रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बोधगया विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय नामांकन भी किया है.

सबसे वफादार और मेहनती नेताओं में शामिल हैं नंदलाल मांझी (Etv Bharat)

सबसे वफादार और मेहनती नेताओं में शामिल : हम पार्टी के सबसे वफादार और मेहनती नेताओं में किसी का नाम सबसे पहले आता है, तो वह इंजीनियर नंदलाल मांझी का आता है. यही वजह थी, कि नंदलाल मांझी ने पार्टी की स्थापना के समय से इसे सींचने में काफी पसीना बहाया. ये जीतन राम मांझी के सबसे विश्वासी भी थे. हालांकि इसके बावजूद भी नंदलाल मांझी को किसी क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया.

विधानसभा चुनाव में जीतने वाले नेता अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे-नंदलाल मांझी (Etv Bharat)

विधानसभा चुनाव में जीतने वाले नेता अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे: वहीं, हम पार्टी से पूर्व के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले नेता जनता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, जिसके कारण फील्ड में जाने पर इंजीनियर नंदलाल मांझी जैसे नेताओं को किरकिरी और कई तरह की स्थितियों से रूबरू होना पड़ता था. वही, इस संबंध में इंजीनियर नंदलाल मांझी बताया कि उन्होंने लोगों की मांग पर निर्दलीय नामांकन किया है.

नंदलाल मांझी ने 'हम' से दिया इस्तीफा, बोधगया से निर्दलीय किया नामांकन (Etv Bharat)

हम पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा : नंदलाल मांझी ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो चोला बदलकर आते हैं और किसी भी पार्टी से टिकट लेते हैं. हम पार्टी में भी ऐसा ही हो रहा है. हम पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है. इस कारण हमने हम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बोधगया विधानसभा से निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है.

हम पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा-नंदलाल मांझी (Etv Bharat)

विधानसभा चुनाव में जीतने वाले नेता अपेक्षाओं पर खरे नहीं (Etv Bharat)

इंजीनियरिंग नंदलाल मांझी ने कहा कि चुनाव आते ही हम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दर दरकिनार कर दिया जाता है. हमारे लोगों के साथ धोखा होता है. विधानसभा चुनाव को लेकर आस थी, कि इस बार पार्टी चुनाव लड़ाएगी, ताकि जनता के लिए कुछ करने का मौका मिल सके. किंतु ऐसा नहीं हुआ. इसी प्रकार टिकट बांटने में धन बल और परिवारवाद ही हावी रहा. इससे हम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है.

हम लोगों को भी जनता के सामने शर्मसार होना पड़ता है. जब समाज के अंतिम पायदान के लोगों के बीच जाते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें उनका हक दिलाने के लिए आप लोगों ने क्या किया. ऐसे में लोगों की मांग पर हमने बोधगया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है. अब जनता के बीच जाएंगे. जनता निर्णय लेगी. समाज की अंतिम पायदान की आवाज के लिए हमने लड़ाई शुरू की है... इंजीनियरिंग नंदलाल मांझी



ये भी पढ़ें :