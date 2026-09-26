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'संसद में अनुसूचित जाति-जनजाति के सांसदों को कम बोलने का मौका मिलता है', जीतन राम मांझी ने लिखा पत्र

जीतनराम मांझी ने संसद में अनुसूचित जाति-जनजाति के सांसदों को कम बोलने दिए जाने का मुद्दा उठाया है. रिपोर्ट- सरताज अहमद

Jitan Ram Manjhi
जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 3:41 PM IST

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गया : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. मांझी का यह पत्र संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों को बोलने का ज्यादा समय नहीं मिलने को लेकर है. मांझी के इस पत्र के बाद अब राजनीतिक दलों और लोगों की ओर से कई मायने निकाले जाने लगे हैं. मांझी का ये पत्र एक नई बहस को शुरू कर रहा है.

NDA सांसदों के कहने पर लिखा पत्र

जीतन मांझी ने इस मामले को लेकर गया में अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि अभी का जो पार्लियामेंट चल रहा है, यानी कि 2024 से 2029 के कार्यकाल में व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक मंत्री के नेतृत्व में 14-15 सांसदों के समूह की बैठक होती है. वह बैठक सत्र के शुरू में या सत्र के अंत में होती है. जिसमें सभी सांसद आते हैं. इसमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है.

जीतन राम मांझी का बयान (ETV Bharat)

''सांसद बैठक में अपनी समस्याओं के साथ सभी प्रकार के मुद्दे उठाते हैं जो उन्हें महसूस होता है. मेरी आदत है कि जो भी सांसद वहां बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं या मशवरा देते हैं. जिस मंत्रालय से वह बात संबंधित होती है हम उस मंत्रालय को पत्र लिखते हैं. उसमें बताते हैं कि माननीय सांसद ने इन बातों की चर्चा की है, इसपर कृपा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए.''- जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री

बैठक में आई थी बात

जीतन राम मांझी ने 16 सितंबर को लिखे अपने पत्र में 5 अगस्त को अपने आवास पर हुई एनडीए सांसदों की एक बैठक का जिक्र किया है. उनके मुताबिक इस बैठक में मध्य प्रदेश के खरगोन लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने यह मुद्दा उठाया था. गजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है.

''बात यह उठाई गई थी कि दलित, महादलित समुदाय के सांसदों को बोलने का मौका कम मिलता है. इस बात पर पत्र हमने अध्यक्ष महोदय को लिख दिया, हालांकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को लिखना चाहिए था. मैंने डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय को लिख दिया. इस में कोई राजनीति वाली बात नहीं है.'' जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री

Jitan Ram Manjhi
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

'हम अपनी नहीं, सांसदों की बात बोल रहे हैं'

जीतन मांझी से जब ईटीवी भारत के प्रतिनिधि ने सवाल किया कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संसद में SC ST के सांसदों को बोलने का समय कम मिलता है? इस पर वो कहते हैं कि आप लोग मुझ से क्यों बुलवाना चाहते हैं? हम माननीय सांसद की बात बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया था. अब मान लीजिए कोई कहता है कि हम हजारीबाग के पास हैं और वहां पर इलीगल माइनिंग होती है जिसे हमको बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें हम व्यक्तिगत रूप से क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है.

''इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, बल्कि सांसदों द्वारा उठाई गई बात है, क्योंकि हम समूह के लीडर हैं. इसलिए हमें वह बात संबंधित मंत्रालय को पहुंचना आवश्यक होता है. हम इसीलिए इस बात को लेकर अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखे.''- जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री

'चुनाव आयुक्त पर अनुभवहीन व्यक्ति उठा रहे हैं सवाल'

जीतन राम मांझी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अंदर की सहमति-असहमति के मामले को लेकर जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं वह व्यक्ति अनुभवहीन है. कैबिनेट की मीटिंग में जो निर्णय होते हैं, चुनाव आयोग में जो फैसला होता हो या फिर चीफ जस्टिस लोग एक बार बैठ करके निर्णय लेते हैं, उसमें डिफरेंट ओपिनियन आता है. इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्णय ले लेंगे तो वही होगा. वहां पर मुख्य व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपना डिसीजन क्या लेते हैं. उस डिसीजन को मानना पड़ता है.

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मांझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी
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