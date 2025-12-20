ETV Bharat / state

'2700 वोट' वाले बयान का पूरा सच क्या है? जीतनराम मांझी ने बतायी पूरी हकीकत

पटना: केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी का एक बयान सुर्खियों में छाया हुआ हैय इस वीडियो में कथित तौर पर वह कहते सुने जा रहे हैं कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2700 वोटों से हार रहे एक प्रत्याशी को डीएम से फोन कर जितवाने के लिए कहा था. इस बयान के बाद मचे बवाल के बीच मांझी ने सफाई देते हुए इस वीडियो को भ्रामक फैलाने वाला करार दिया है.

जीतनराम मांझी ने दी सफाई: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने 'पुनर्गणना' वाले बयान पर कहा है कि "ये गलत वीडियो है. इस चुनाव में आप सुने होंगे कि रीकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते और एक जदयू के कैंडिडेट रीकाउंटिंग में 27 वोट से हार गए. कहने का मतलब है कि रीकाउंटिंग मांगा जाता है.

"इसलिए हमने उसको कहा कि 2020 में रीकाउंटिंग में तुम (टिकारी HAM (S) उम्मीदवार अनिल कुमार) जीत गया था. इस बार भी रीकाउंटिंग मांगता भाग गया क्यों? साल 2020 में पुनर्गणना के बाद हमारा उम्मीदवार जीत गया था. मेरा कहना था कि उन्हें भागना नहीं चाहिए था और पुनर्गणना करवानी चाहिए थी."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री

तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह का लिया था नाम: मांझी ने कहा कि उस समय (2020) अभिषेक सिंह ही डीएम थे. वह सक्षम पदाधिकारी थे और जस्टिस करने वाले थे. हमने उनसे तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह से मांगा कि हमें पुनर्गणना के आंकड़े दीजिए और उन्होंने दे दिए. इस बार भी डीएम अच्छे थे. रीकाउंटिंग मांगने पर दे देते और हो सकता था कि हमलोग चुनाव जीत जाते. इसी बात की हमने चर्चा की थी.