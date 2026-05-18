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अपनी ही सरकार पर बरसे मांझी, दारोगा को बताया एंटी-शेड्यूल कास्ट! जानें पूरा मामला

विधायक ज्योति देवी पर हमला को लेकर जीतन राम मांझी अपने ही सरकार पर भड़के. इस दौरान दारोगा को एंटी-शेड्यूल कास्ट बताया.

Jitan Ram Manjhi
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 5:47 PM IST

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गया: जीतन राम मांझी की समधन बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी पर हमला किया गया. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने पुलिस प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि अगर 8 दिनों के अंदर अगर आरोपियों की गिरफ्तारी और दारोगा पर कार्रवाई नहीं की गयी तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा.

पुलिसकर्मियों पर सवाल: जीतन राम मांझी ने इसको लेकर कहा कि डीजीपी से लेकर डीएम तक बात हुई है. यहां के पुलिस कर्मियों की ऐसी भावना है, उन्हें समझ नहीं आता कि एक गृहिणी कैसे विधायक बन गयी. यह कोई पहली बार नहीं, बल्कि आठवीं बार हमला हुआ है. इसके बावजूद 'मोहनपुर का दारोगा पता नहीं किस समाज का है. उसका दिमाग एंटी शेड्यूल कास्ट है.'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

थानेदार ने कहा गाड़ी में तेल नहीं: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधायक जिस थाना या प्रखंड में जाता है, उसे स्कॉट दिया जाता है. विधायक ज्योति देवी ने मुझसे कहा कि बाराचट्टी से निकलते समय यहां के थाना ने स्कॉट दिया, लेकिन मोहनपुर थाना को सूचना दी गयी तो थानेदार ने कहा कि गाड़ी में तेल नहीं है. पुलिस की सुरक्षा नहीं होने के कारण हमला किया गया.

पुलिस की लापरवाही: जब घटना घटी तो मौके पर दारोगा पहुंच गया. उन्होंने कहा कि मैंने एसपी को भी कहा कि उनकी लापरवाही है. पुलिस चाहती तो वारदात को अंजाम देने वालों को पकड़ लेती. अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने का मतलब है कि वे लोग बिहार छोड़कर भाग गए. जानबूझकर पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गयी है.

"8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर थाना के दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और घटना में शामिल अभियुक्त तो नहीं पकड़ा गया तो हमने हम पार्टी के अध्यक्ष को कह दिया है कि एनडीए में होने के बावजूद 7 दिनों तक कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

गाड़ी हटाने को लेकर विवाद: शनिवार की शाम विधायक के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था. विधायक के सुरक्षाकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गयी थी. घटना के बाद विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाना में 7 नामजद समेत 20 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कराया गया था. ज्योति देवी के अनुसार वह गंभीरा गांव में एक सामाजिक समारोह से वापस आ रही थी. इसी दौरान सिंगल लेन पर सामने से आ रही गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद हो गया.

Barachatti MLA Jyoti Devi Attack
विधायक ज्योति देवी (ETV Bharat File)

20 लोगों ने वाहन को घेरा: करीब 20 लोग वाहन को घेर लिए और शीशा तोड़ने का प्रयास किया. ज्योति देवी के अनुसार सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई और उनके सामने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दुर्व्यवहार किया. इस घटना के बाद जिले में सियासत तेज हो गयी है.

पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई
पीएम को बधाई: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर बधाई दी. कहा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह का पुरस्कार मिला है, यह गौरव की बात है. उन्हें विश्व में सम्मान मिल रहा है. वे विश्व के प्रखर नेता हैं.

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