'राहुल गांधी गलत, MGNREGA का स्वरूप नहीं बदला' बोले जीतन राम मांझी

मनरेगा का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस तो केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राहुल गांधी को सलाह दी. कहा कि आप गलत है. पढ़ें खबर

जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 27, 2025 at 5:23 PM IST

पटना : केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' कर दिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है. ऐसे में केन्द्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है.

'राहुल गांधी गलत, MGNREGA का स्वरूप नहीं बदला' : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, "उनका कहना गलत है. MGNREGA का स्वरूप नहीं बदला है. उसमें रोजगार की जो 100 दिनों की गारंटी थी, उसे बदलकर 125 दिन कर दिया गया है. यह अच्छी बात है. मनरेगा अब और अच्छे रूप में चलेगा. हे राम गांधी जी का अंतिम स्वर था और उन्हीं के आदर्शों पर इसका नाम जी राम जी योजना रखा गया है."

G-RAM G पर क्या बोले राहुल गांधी? : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जी राम जी कानून पर कहा, "मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी. मनरेगा अधिकार आधारित अवधारणा थी. मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक न्यूनतम मजदूरी मिलती थी. ये प्रत्यक्ष अधिकार आधारित की जो अवधारणा है उस पर आक्रमण है, राज्यों की जो संघीय संरचना है उस पर भी ये आक्रमण है. राज्यों से केंद्र पैसे छीन रहा है.

''इससे देश को नुकसान होगा, गरीब जनता को नुकसान होगा. मुझे बताया गया है कि ये फैसला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से कैबिनेट से बिना पूछे लिया गया है. इससे आपको आज की स्थिति के बारे में पता चलता है कि 'वन मैन शो' चल रहा है. पूरा का पूरा फायदा वही दो-तीन अरबपतियों के लिए है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा."- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

5 जनवरी से MNREGA बचाओ अभियान : वहीं कांग्रेस कार्य समिति बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "बैठक में हमने शपथ ग्रहण की. हमने MNREGA योजना को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अग्रणी भूमिका निभाते हुए, 5 जनवरी से MNREGA बचाओ अभियान शुरू करेगी.

''हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) की हर कीमत पर रक्षा करेंगे. MNREGA सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार है. हम MNREGA से गांधी जी का नाम हटाने की हर साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का भी संकल्प लेते हैं." - मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस

क्या है मनरेगा पर विवाद? : केन्द्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) कर दिया. कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़ दिया और कहा कि इससे गरीबों की रोजगार का अधिकार छीन जाएगा. वहीं सरकार का दावा है कि इससे और अधिक लोगों को रोजकार मिलेगा और योजना और मजबूत होगी.

मनरेगा से जी राम जी, कांग्रेस का आरोप : मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, साल 2005 में कांग्रेस सरकार ने लागू की थी. ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है. कांग्रेस का आरोप है कि इसमें लोगों के आधार और मोबाइल को जोड़ दिया गया, जिससे लाखों किसानों, मजदूरों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

कांग्रेस के आरोपों पर BJP का तर्क : बीजेपी का कहना है कि 2024-25 में मनरेगा का बजट करीब 86 हजार करोड़ था, जो एलोकेशन और डिमांड पर काम करता था, अब सिर्फ नाम बदला है, इसे खत्म नहीं किया गया है. पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन कर दिया गया है. आधार लिंक वर्करों की संख्या 76 लाख से बढ़कर 12.11 करोड़ हो गई है. पहले केन्द्र और राज्य की भागीदारी 90:10 थी, जो अब 60:40 है.

