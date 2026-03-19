ETV Bharat / state

'लगता है सम्राट चौधरी ही लेंगे नीतीश कुमार की जगह', CM पद के लिए जीतनराम मांझी ने लगाई अपनी मुहर

पटना: बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली की राजनीति में लौटने का ऐलान किया है, तब से इसको लेकर चर्चा तेज है. तमाम अटकलों के बीच सम्राट चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है. नीतीश कुमार भी लगातार ऐसे ही संकेत दे रहे हैं. इस बीच हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी उनको लेकर बड़ा बयान दिया है.

मांझी ने सम्राट के नाम पर लगाई अपनी मुहर: पटना में इफ्तार पार्टी के दौरान जीतनराम मांझी से पूछा गया कि क्या सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके का इशारा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे. मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के मन में जो बात होती है, वह करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं भी मानता हूं कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के ऐच्छिक व्यक्ति हो सकते हैं.

बिहार के अगले सीएम पर जीतनराम मांझी का बयान (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार पारदर्शी आदमी हैं. जो मन में सोचते हैं, वो करते हैं. यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे. हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह संरक्षक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा