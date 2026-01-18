ETV Bharat / state

'NEET छात्रा की मौत पर सरकार गंभीर'.. बोले मांझी- 'SIT के बाद CBI ने भी केस हाथ में लिया'

पटना : पटना में जहानाबाद की NEET छात्रा की गर्ल्स हॉस्टल संदिग्ध मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है और SIT का गठन किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

बिहार सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी : मांझी ने कहा कि बिहार सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख रही है. SIT लगातार जांच में जुटी हुई है और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर हर संभव कार्रवाई की जा रही है. अगर केस में कोई दिक्कत आती है तो मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से भी बात की जाएगी.

"बिहार सरकार सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है, और SIT का भी गठन किया गया है। CBI ने भी केस अपने हाथ में ले लिया है। जिसने भी यह अपराध किया है, वह सज़ा से बच नहीं पाएगा, और इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी... अगर केस में कोई दिक्कत आती है, तो हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे, और हर संभव कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे..."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

क्या है मामला? : पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई. छात्रा बीते रविवार देर शाम अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी. हॉस्टल स्टाफ ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

परिजनों का गंभीर आरोप : परिजनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि घटना की सूचना देने में देरी की गई. जब वे पटना पहुंचे तो हॉस्टल प्रबंधन की ओर से अलग-अलग कहानियां सुनाई गईं. पिता का आरोप है कि सच्चाई छिपाने के लिए CCTV फुटेज जानबूझकर हटाए गए. परिजनों का यह भी दावा है कि कमरे में नींद की दवा रखकर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

''हॉस्टल संचालक ने पैसे का ऑफर देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. जब छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी. वह न बोल पा रही थी और न ही शरीर में कोई मूवमेंट था. प्रभात मेमोरियल अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने भी शरीर पर चोट और हेड इंजरी देखकर अनहोनी की आशंका जताई थी.''- मृतक छात्रा के माम

SIT का गठन, IG के नेतृत्व में जांच : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से SIT का गठन किया था. SIT जांच का नेतृत्व पटना जोनल आईजी जितेंद्र राणा कर रहे हैं. आईजी जितेंद्र राणा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि SIT सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.