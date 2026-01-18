'NEET छात्रा की मौत पर सरकार गंभीर'.. बोले मांझी- 'SIT के बाद CBI ने भी केस हाथ में लिया'
पटना NEET-छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में मांझी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसे मामले को अब CBI को दिया गया है-
Published : January 18, 2026 at 6:15 PM IST
पटना : पटना में जहानाबाद की NEET छात्रा की गर्ल्स हॉस्टल संदिग्ध मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है और SIT का गठन किया जा चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.
बिहार सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी : मांझी ने कहा कि बिहार सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख रही है. SIT लगातार जांच में जुटी हुई है और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर हर संभव कार्रवाई की जा रही है. अगर केस में कोई दिक्कत आती है तो मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से भी बात की जाएगी.
#WATCH | पटना: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जहानाबाद घटना पर कहा, " बिहार सरकार सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है, और sit का भी गठन किया गया है। cbi ने भी केस अपने हाथ में ले लिया है। जिसने भी यह अपराध किया है, वह सज़ा से बच नहीं पाएगा, और इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की… pic.twitter.com/c5WCNpDI4v— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
"बिहार सरकार सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है, और SIT का भी गठन किया गया है। CBI ने भी केस अपने हाथ में ले लिया है। जिसने भी यह अपराध किया है, वह सज़ा से बच नहीं पाएगा, और इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी... अगर केस में कोई दिक्कत आती है, तो हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे, और हर संभव कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे..."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
क्या है मामला? : पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई. छात्रा बीते रविवार देर शाम अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी. हॉस्टल स्टाफ ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
परिजनों का गंभीर आरोप : परिजनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि घटना की सूचना देने में देरी की गई. जब वे पटना पहुंचे तो हॉस्टल प्रबंधन की ओर से अलग-अलग कहानियां सुनाई गईं. पिता का आरोप है कि सच्चाई छिपाने के लिए CCTV फुटेज जानबूझकर हटाए गए. परिजनों का यह भी दावा है कि कमरे में नींद की दवा रखकर मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.
''हॉस्टल संचालक ने पैसे का ऑफर देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. जब छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी. वह न बोल पा रही थी और न ही शरीर में कोई मूवमेंट था. प्रभात मेमोरियल अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने भी शरीर पर चोट और हेड इंजरी देखकर अनहोनी की आशंका जताई थी.''- मृतक छात्रा के माम
SIT का गठन, IG के नेतृत्व में जांच : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से SIT का गठन किया था. SIT जांच का नेतृत्व पटना जोनल आईजी जितेंद्र राणा कर रहे हैं. आईजी जितेंद्र राणा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि SIT सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
मेडिकल रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्य : पुलिस के अनुसार 8 जनवरी को आई छात्रा की यूरिन रिपोर्ट में नींद की दवा के ओवरडोज के संकेत मिले. इसके साथ ही मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को नींद की दवा और सुसाइड से जुड़े सर्च पाए गए. पुलिस का कहना है कि यह जांच का केवल एक पहलू है और अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी.
''मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और गंभीरता से की जा रही है. SIT हर पहलू की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.''- जितेन्द्र राणा, जोनल आईजी, पटना
चोट के निशान भी जांच के दायरे में : ASP सदर अभिनव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता. छात्रा के शरीर पर खरोच के निशान भी मिले हैं जो जांच का विषय है.
''छात्रा के कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों पर मिले खरोंच और चोट के निशान भी जांच का विषय हैं. मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमॉर्टम कराया गया है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.''- अभिनव कुमार, ASP सदर
संदिग्ध मौत पर प्रदर्शन और तनाव : 13 जनवरी को छात्रा का शव लेकर परिजन कारगिल चौक पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे. देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई. हालात को देखते हुए पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी. गांधी मैदान, कदमकुंआ, जक्कनपुर, पीरबहोर समेत पांच थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.
शंभु गर्ल्स हॉस्टल का मालिक गिरफ्तार : पटना पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि मामले में दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. मामले की गंभीरता को देखते हुए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के भवन मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.
सियासत और सोशल मीडिया पर सवाल : इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर लगातार पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों का कहना है कि मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है.
