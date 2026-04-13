'नीतीश कुमार आप महामानव हैं', जीतन राम मांझी का छलका दर्द
नीतीश कुमार के खासमखास रहे जीतन राम मांझी दुखी है. वह नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जाएं. पढ़ें खबर
Published : April 13, 2026 at 6:17 PM IST
पटना : बिहार में सत्ता हस्तांतरण हो रहा है. नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं. एक ओर जहां सरकार बनाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर कई लोग नीतीश कुमार से फैसले से आहत भी हैं.
'आपके ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया' : केन्द्रीय मंत्री व नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे जीतन राम मांझी का दर्द छलका है. उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, ''नीतीश जी, अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे. सबको पता है कि आपका यह ख्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें पर आपके इस ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है.''
नीतीश जी,अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगें।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) April 13, 2026
सबको पता है कि आपका यह ख़्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें पर आपके इस ख़्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है।
नीतीश जी बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है पर शायद ये पहला मौक़ा है जब… pic.twitter.com/pt2ojit6lB
''नीतीश जी, बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है. पर शायद ये पहला मौका है जब आपको मुख्यमंत्री पद की छोड़ने की बातों सुनकर ही करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू भर आएं हैं.''- जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री
'आप महामानव हैं' : जीतन राम मांझी ने आगे लिखा, भले ही मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला आपका अपना फैसला है, जिसपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, पर बिहार आज गमजदा है. हर बिहारी कह रहा है, वी विल मिस यू नीतीश जी. 'आप महामानव हैं, बिहार आपके बिना अधूरा है.'
'बिहार विल मिस यू नीतीश जी' : इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने अपने दिल का हाल बयां किया था. 10 अप्रैल को जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में सदस्यता ली, उस मौके पर जीतन राम मांझी ने लिखा था, आज मैं नीतीश जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की बधाई नहीं दूंगा. बस इतना कहूंगा. बिहार विल मिस यू नीतीश जी. ये मैं ही नहीं पूरे बिहार की जनता कह रही है.
आज मैं नीतीश जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की बधाई नहीं दूँगा।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) April 10, 2026
बस इतना कहूँगा।
“बिहार विल मिस यू नीतीश जी।”
ये मैं ही नहीं पूरे बिहार की जनता कह रही है।@NitishKumar @VPIndia
जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता : केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस से की थी. बाद में वह जदयू में शामिल हुए थे. नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया था. इसके बाद हुई अनबन के कारण जीतन राम मांझी अलग हुए थे और 'हम' का निर्माण किए. हालांकि वह हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े.
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