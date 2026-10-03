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'शराब को नष्ट मत कीजिए.. उसका उपयोग कीजिए' बिहार सरकार को जीतन राम मांझी की सलाह

गया : बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है. हालांकि प्रदेश में लगातार शराब को जब्त भी किया जाता है. इसको इकट्ठा कर नष्ट भी कर दिया जाता है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी के बीच एक बड़ी बात कही.

''जो शराब बरामद होती है, उससे उपयोग वाली सामग्री बननी चाहिए. जैसे वह सैनिटाइजर हो या अन्य सामग्री हो, उसका उपयोग होना चाहिए, ना कि बरामद शराब को बर्बाद कर बेकार जाने देना चाहिए. यदि तकनीकी और कानूनी रूप से संभव हो, तो उपयोगी सामग्री बनाने पर विचार करना चाहिए.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

जीतन राम मांझी का बयान (ETV Bharat)

ज्ञानेश कुमार के समर्थन में मांझी

गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की जो लोग मांग कर रहे हैं, वे बिना सिर पैर वाले हैं, जिन्हें राजनीति करनी है, वह करें. अभिजीत दिपके के पास कोई मुद्दा नहीं है. बिना सिर पैर वाले लोगों की कमी नहीं है.

भावुक हो गए जीतन राम मांझी

दरअसल, पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपना जन्मदिन मनाया. यह पहला मौका था जब समारोह पूर्वक वे जन्मदिन मना रहे. इस मौके पर केक काटा गया और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. अपने 82 वें जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पौधारोपण भी किया. पौधारोपण करने के बाद केंद्रीय मंत्री मांझी अपने माता पिता को याद कर भावुक भी हो गए.

''मैंने जो सोचा भी नहीं था, वह हुआ. मुख्यमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था, मुख्यमंत्री बने. केंद्रीय मंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था, केंद्रीय मंत्री भी बने. जो नहीं चाहा वह भी बन गए. यह सब मेरे पूर्वजों की कृपा से हुआ है.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री