ETV Bharat / state

बिहार में शराबबंदी को लेकर मांझी का बड़ा बयान, बोले- 'मजदूरों को नहीं पकड़ना चाहिए'

गया: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है, उनके इस बयान से एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है, कि शराबबंदी अच्छी चीज है. इससे समाज का भला होता है. शराबबंदी के क्रियान्वयन में कुछ विसंगतियां हैं और यही वजह है कि मेरे कहने पर तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर समीक्षा की.

शराबबंदी को लेकर मांझी का बड़ा बयान: हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आज कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर शराब की तस्करी की जा रही है, लेकिन स्मगलर नहीं पकड़े जा रहे हैं. वहीं, मजदूर व्यक्ति जब 50 ग्राम, 100 ग्राम थकान होने पर शराब पी लेते हैं, तो उन्हें ब्रेथ एनेलाइजर लगा दिया जाता है. उन्हें जेल भेज दिया जाता है. यह ठीक नहीं है.

जीतन राम मांझी का बड़ा बयान (ETV Bharat)

'पत्नी के लिए कोई शराब ले जा रहा तो..': शराबबंदी को लेकर गरीब मजदूरों को जेल भेजा जाना ठीक नहीं है. कोई अपनी पत्नी के लिए दवा के रूप में शराब ले जा रहा हो, तो उसे नहीं पकड़ना चाहिए. साथ ही मांझी ने कौन-सी शराब अच्छी है बताते हुए कहा कि पहले महुआ शराब फायदेमंद होती थी. उसमें कई तरह की चीज मिलाई जाती थी.

"कई तरह की जड़ी समेत अन्य चीजों को मिलाकर उसे (महुआ शराब) तैयार किया जाता था. पहले शराब महुआ शराब 8 दिनों में तैयार होती थी. लेकिन अब 2 घंटे में तैयार हो जाती है. चोरी छुपे आज नौसादर, यूरिया आदि घातक चीजों को मिलाकर शराब बेची जा रही है और गरीब इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका हेल्थ चौपट होता जा रहा है."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'MLA, डॉक्टर, इंजीनियर रात को पीते हैं': जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर फिर से बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि डॉक्टर, एमएलए, इंजीनियर, अधिकारी सब महंगे शराब पीते हैं. यह 50 हजार, 20 हजार वाले बोतल की शराब मंगाते हैं और आराम से 10 बजे रात के बाद पीते हैं.

होम डिलीवरी लगातार जारी-मांझी: इस तरह की शराबबंदी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं है. बड़े तस्करों को पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. स्वाभाविक तौर पर होम डिलीवरी लगातार जारी है. साथ ही मांझी का आरोप है कि शराब तस्कर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं.

'थाने के पास मिला शराब': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि दूसरों की बात दूसरे स्थान की बात क्या करें, हमारे गांव में थाना है, थाने के बगल में शराब की बड़ी खेप मिली है. आश्चर्य की बात है, कि थाने के बगल में शराब मिल रही है.

'हम सरकार को सच्चाई बताते हैं': इसपर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या नीतीश जी इसे रोकने आएंगे? केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि हमारी सरकार है और यह स्थिति है, लेकिन हम सरकार के मित्र हैं और सच्चाई बताते हैं.