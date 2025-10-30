ETV Bharat / state

'चाहते तो चलवा सकते थे गोली', हम प्रत्याशी पर हमले के बाद जीतन राम मांझी ने की सुरक्षा की मांग

जीतन राम मांझी और जख्मी उम्मीदवार अनिल कुमार ( ETV Bharat )