'चाहते तो चलवा सकते थे गोली', हम प्रत्याशी पर हमले के बाद जीतन राम मांझी ने की सुरक्षा की मांग

टिकारी एमएलए सह हम पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार पर जानलेवा हमले के बाद जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग की है. जानें

Jitan Ram Manjhi
जीतन राम मांझी और जख्मी उम्मीदवार अनिल कुमार (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 7:46 PM IST

गया: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी विधानसभा के हम प्रत्याशी अनिल कुमार पर विगत 29 अक्टूबर बुधवार को हुए हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक्शन में हैं. उन्होंने राज्य और भारत सरकार से अपने प्रत्याशी की सुरक्षा के लिए वाई प्लस कैटेगरी की मांग कर दी है.

जीतन राम मांझी ने की सुरक्षा की मांग: मांझी इस दौरान विपक्ष पर गुस्से में भी नजर आए. उन्होंने सीधे तौर पर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है. 2005 के बाद से चुनावी घटना बंद हो गई थी, लेकिन इस बार हताश होकर विपक्ष के लोग एनडीए के प्रत्याशी पर हमला करा रहे हैं.

Y या Y+ की सुरक्षा की मांग: अनिल कुमार से मिले जीतन राम मांझी: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को अपने प्रत्याशी अनिल कुमार से मिलकर उनका हाल चाल जाना. इस बीच मांझी ने सरकार से अनिल कुमार को Y या Y+ की सुरक्षा देने की भी मांग की है.

"यह हताशा का कारण है. मेरी समझ में साजिश हो रही है, नहीं तो दूसरा और कोई कारण समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से अनिल कुमार पर हमला हो. अनिल कुमार शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं. उनसे कभी किसी की कोई रंजिश सामने नहीं आई है."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'हत्या का हुआ है प्रयास': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस हमले को हत्या का प्रयास बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि अनिल कुमार की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. उनका हाथ टूट गया है. वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है. ऐसे में सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए. प्रशासन का काम है कि इनको सुरक्षा प्रदान करे, जिस तरह से हमला हुआ है उससे लगता है अनिल कुमार की जान को खतरा अभी भी बना हुआ है.

चाहते तो चलवा सकते थे गोली: केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने इस दौरान कहा कि अनिल कुमार ने सूझबूझ से काम लिया है. उन्होंने इतनी शक्ति दिखाई कि वो खुद घायल हो गए लेकिन उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड को जवाबी कार्रवाई करने से रोके रखा. अगर वह चाहते तो गोली भी चलवा सकते थे, जिसमें कुछ हत्या भी हो सकती थी.

मांझी ने कहा कि उस हिसाब से 4 से 5 लोग भी मारे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करके बहुत अच्छा काम अनिल कुमार ने किया है. यह हम लोगों का संस्कार है कि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं. अनिल कुमार के इस धैर्य और हौसले को हम बधाई भी देते हैं.

'विपक्ष की जमानत भी हो जाएगी जब्त': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों खासकर महागठबंधन के घटक दल राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधियों की जमानत जब्त होगी. उन्होंने इस दौरान कहा कि स्पेशल ब्रांच और सीआईडी से जांच करवा कर पूरे मामले का उद्भेदन कराया जाए. उन्होंने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि हम लोग शांति में विश्वास करने वाले हैं.

9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी: बुधवार को टिकारी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक सह हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर हमला हुआ था. इस घटना के बाद जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की थी. इस मामले में अब तक नौ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है.

JITAN RAM MANJHI
HAM CANDIDATE ANIL KUMAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

