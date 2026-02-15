ETV Bharat / state

'राहुल गांधी की उल्टी खोपड़ी है..' ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता के सवाल उठाने पर भड़के जीतनराम मांझी

जीतनराम मांझी का राहुल गांधी पर हमला ( ETV Bharat )

गयाजी: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बेहद तीखे अंदाज में हमला बोला है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाने पर मांझी ने कहा कि कांग्रेस नेता की खोपड़ी उल्टी है, जिस वजह से वह डील के फायदे की नहीं कमियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी कोई डील होती है, दोनों पक्षों को कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है. राहुल पर मांझी को हमला: गया में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खोपड़ी उल्टी है. कपास की खेती को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जबकि हम लोगों ने कल ही चर्चा की है. किसानों को किसी प्रकार की हानि की बात सामने नहीं आई है. केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी (ETV Bharat) 'उल्टी खोपड़ी है उनकी': मांझी ने कहा कि इस डील में 95 फीसदी बातें हमारे पक्ष में है. 5 फीसदी जरूर हमारे पक्ष में नहीं है लेकिन उसे भी हम लोग देख रहे हैं. जब 95 फीसदी बातें हमारे फेवर में है तो इस पर राहुल गांधी का सवाल उठाना बताता है कि उनकी खोपड़ी उल्टी है.