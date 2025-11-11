जीतन राम मांझी बोले- 'इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती, जमकर करें मतदान'
पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बिहार के मतदाता जमकर वोटिंग कर रहे हैं. इसी बीच जीतन राम मांझी ने अपील की है.
Published : November 11, 2025 at 10:16 AM IST
गया : बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. 122 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इसी बीच सभी पार्टी के नेता अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं.
जमकर करें वोटिंग- मांझी : दूसरे चरण के मतदान में हम का भी साख दांव पर है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है. कहा कि लोगों से मेरी दिल से अपील है, जिस प्रकार से आप लोगों ने 6 तारीख को मतदान किया आज उससे भी ज्यादा मतदान करें और NDA के पक्ष में मतदान करें.
#WATCH | #BiharElection2025 | पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान पर कहा, " लोगों से मेरी दिल से अपील है जिस प्रकार से आप लोगों ने 6 तारीख को मतदान किया आज उससे भी ज्यादा मतदान करें और nda के पक्ष में मतदान करें... आज… pic.twitter.com/bQRFvOfszG— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
''आज सड़कें अच्छी बन गई हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है. अस्पताल में दवाइयां हैं, नहीं तो पहले जानवर बैठते थे. इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती है. हम जनता से अपील करते हैं कि खूब वोट दें और NDA के पक्ष में वोट दें.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
6 सीटों पर हम के प्रत्याशी : दरअसल, जीतन राम मांझी की पार्टी (हम) 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इमामगंज (सुरक्षित) से दीपा कुमारी, टेकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी (सुरक्षित) से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा (सुरक्षित) से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा (सुरक्षित) से ललन राम चुनावी मैदान में हैं.
गया में 4 उम्मीदवार : जीतन राम मांझी अपने गढ़ गया में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. 6 में से 4 सीटें, इमामगंज, टेकारी, बाराचट्टी और अतरी गया जिले में है. वहीं सिकंदरा सीट जमुई और कुटुंबा औरंगाबाद जिले में हैं. हालांकि मांझी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है.
वोटिंग को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद : दरअसल, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. इसमें से पहले चरण के तहत 121 सीटों पर मतदान हुआ था. दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है. 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घेषित होंगे. वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे हैं.
