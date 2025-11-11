ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी बोले- 'इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती, जमकर करें मतदान'

गया : बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. 122 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इसी बीच सभी पार्टी के नेता अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं.

जमकर करें वोटिंग- मांझी : दूसरे चरण के मतदान में हम का भी साख दांव पर है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है. कहा कि लोगों से मेरी दिल से अपील है, जिस प्रकार से आप लोगों ने 6 तारीख को मतदान किया आज उससे भी ज्यादा मतदान करें और NDA के पक्ष में मतदान करें.

''आज सड़कें अच्छी बन गई हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है. अस्पताल में दवाइयां हैं, नहीं तो पहले जानवर बैठते थे. इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती है. हम जनता से अपील करते हैं कि खूब वोट दें और NDA के पक्ष में वोट दें.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

6 सीटों पर हम के प्रत्याशी : दरअसल, जीतन राम मांझी की पार्टी (हम) 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इमामगंज (सुरक्षित) से दीपा कुमारी, टेकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी (सुरक्षित) से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा (सुरक्षित) से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा (सुरक्षित) से ललन राम चुनावी मैदान में हैं.