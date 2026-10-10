जंगल की डिटेक्टिव जिनी, 342 अपराधियों को पकड़कर जीत चुकी अवॉर्ड, वन विभाग की स्टार जासूस
बाघों की हर गुत्थी सुलझाने में माहिर है जिनी, जंगल में शिकारियों को सूंघ कर खोज लेती है, अपने डॉग हैंडलर को दिलाया स्टेट अवॉर्ड. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 2:40 PM IST
शहडोल/उमरिया : क्या आपने कभी सोचा है कि बाघों के गढ़ बांधवगढ़ की रक्षा का जिम्मा एक डॉग के हवाले है? सुनने में अटपटा लगे पर ये सच. शहडोल संभाग के तीनों जिलों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा का अहम जिम्मा एक डॉग संभाल रही है. इस डॉग का नाम है जिनी. जब से जिनी ने यहां जंगल में अपना काम संभाला है, तब से वन अपराधियों की खैर नहीं है. अपराधियों को पकड़वाने, शिकारियों को नाकाम करने और जंगल को सुरक्षित रखने में इस स्पेशल डॉग ने अहम भूमिका निभाई है. जिनी का सक्सेस रेट ऐसा है कि वन विभाग वन अपराध के किसी भी मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे पहले जिनी को बुलाता है. हाल ही में जिनी ने अपने काम के दम पर अपने हैंडलर को भी बड़ा अवार्ड भी दिलाया है.
जिनी ने दिलाया स्टेट लेवल अवॉर्ड
शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे बताती हैं, '' हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सरंक्षण सप्ताह दिवस मनाया गया. इसमें मध्य प्रदेश में हर वर्ष वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2026 भी दिया गया. इस दौरान शहडोल जिले की डॉग 'जिनी' के बेहतरीन कारनामों की वजह से डॉग हैंडलर वनरक्षक रामकमल पयासी को भी ये अवार्ड मिला है. ये अवार्ड स्टेट लेवल अवार्ड है, टेरिटोरियल वन मंडल में पूरे प्रदेश में जिनी के हैंडलर को ये अवार्ड मिला है, जिसमें उन्हें ₹50 हजार रु की नगद धनराशि भी दी गई है, और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है, ये कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति हुआ और उन्होंने ने उन्हें ये अवार्ड दिया है.''
जब से जिनी ने काम संभाला, बदल गई तस्वीर
शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे बताती हैं, '' शहडोल जिले की जिनी डॉग के हैंडलर रामकमल पयासी को जो ये अवार्ड मिला है, इसका श्रेय हमारी डॉग जिनी को जाता है. जिनी ने जब से शहडोल संभाग का कार्यभार संभाला है, तब से ही उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है. जिनी ने कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भिजवाया है, कई शिकारी को शिकार करने से पहले ही रोक दिया. इतना ही नहीं शहडोल जिले के दो वन मंडल साउथ और उत्तर वन मंडल, अनूपपुर का एक वन मंडल, और उमरिया जिले का एक वन मंडल, कई महीनों से बांधवगढ टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी भी जिनी डॉग ही संभाल रही है.''
डीएफओ आगे कहती हैं, '' बाघों के अपराधियों को भी जिनी नाकाम करने में सफल रही है, कई बड़े अपराधों का खुलासe करने में जिनी का बड़ा रोल रहा है, एक तरह से कहा जाए तो जिनी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिनी डॉग स्पेशल ट्रेंनिंग कोर्सेज में भी साल में एक दो बार जो होते हैं उसमें भी प्रथम स्थान हासिल करती है.''
कौन है जिनी ?
जिनी के डॉग हैंडलर वनरक्षक राम कमल पयासी बताते हैं, '' जिनी शहडोल फॉरेस्ट सर्कल में पदस्थ डॉग स्क्वाड है, जो वन्य प्राणी और जंगलों की हिफाजत करने का काम करती है. ये बेल्जियन मेलिनोइस प्रजाति की डॉग है. 2020 से जिनी साउथ शहडोल में पदस्थ है, और ये संभाग के चार वन मंडल साउथ शहडोल, नॉर्थ शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के किसी भी केस में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है.'' रामकमल पयासी बताते हैं कि शिकार का कोई भी प्रकरण हो, जिनी का सक्सेस रेट मान के चलिए 92 से 95% तक है, अगर केस ताजा है तो 95% तक इसका सक्सेस रेट है, कि वो केस को सॉल्व कर देगी.''जिनी के डॉग हैंडलर बताते हैं कि जिनी ने अब तक 100 केस सॉल्व कर दिए हैं, इसमें से 342 अपराधियों को पकड़वाया भी है.
ब्लाइंड केस में भी डायरेक्शन देती है जिनी
रामकमल पयासी बताते हैं, '' जिनी डॉग की जरूरत को ऐसे समझा जा सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि एकदम ब्लाइंड केस होते हैं, जिसमें कोई भी डायरेक्शन या स्टेप नहीं ले पाते हैं. ऐसे केसेस में भी 10 से 12 दिन कोई पुराना केस है, तो भी जिनी हमें डायरेक्शन देती है और सही अपराधी तक हमें पहुंचाता है, जिनी ने कई ऐसे केस को सॉल्व कर दिए हैं.''
जिनी के गजब कारनामे
जिनी डॉग बहुत फुर्तीली है, इसके सफलता के आंकड़े बहुत ही शानदार हैं, 15 अप्रैल 2019 से जिनी की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जब वो 6 महीने की थी, जो की 14 जनवरी 2020 तक चली, ये ट्रेनिंग भोपाल में हुई थी, और फिर जनवरी 2020 से जिनी ने शहडोल में कार्यभार संभाल लिया और इसकी देखरेख दक्षिण वन मंडल शहडोल के अंतर्गत है.
2020 से जिनी का जादू
जिनी ने जनवरी 2020 से लगातार वन वृत्त शहडोल अंतर्गत 4 वन मंडल, के आठ उप वनमंडल, 23 परिक्षेत्रों के सभी बीटों का रूटीन भ्रमण कर वन्य प्राणियों का शिकार होने के पहले शिकार रोकथाम किया. जनवरी 2020 से अब तक वन्य प्राणी शिकार के 100 प्रकरण में जिनी डॉग ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और 342 अपराधियों की पहचान करने में अहम भूमिका निभाई है. वन्य प्राणी के शिकार होने के पूर्व ही 26 प्रकरण में अपराधियों की पहचान भी की है, मतलब शिकार होने से पहले ही जिनी ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.''
साल दर साल जिनी की सफलता के आंकड़े
- 2020 में 10 सफल प्रकरण जिनी के नाम रहे, जिसमें से 53 अपराधियों की गिरफ्तारी करवाई.
- 2021 में आठ सफल प्रकरण रहे, जिसमें से 22 अपराधियों की गिरफ्तारी कराई.
- 2022 में 10 सफल प्रकरण रहे जिसमें 31 अपराधियों की गिरफ्तारी कराई.
- 2023 में 17 सफल प्रकरण रहे जिसमें 78 अपराधियों की गिरफ्तारी कराई.
- 2024 में 19 सफल प्रकरण रहे जिसमें 61 अपराधियों की गिरफ्तारी कराई.
- 2025 में 21 सफल प्रकरण रहे जिसमें 46 अपराधियों की गिरफ्तारी कराई.
- 2026 में 15 सफल प्रकरण अब तक पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 51 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
इस तरह से 100 केस में जिनी ने 342 अपराधियों को पकड़ा है.
जिनी डॉग के कारनामों को ऐसे समझा जा सकता है कि डॉग जिनी के सहयोग से डॉग हैंडलर ने जो केस सॉल्व किए हैं, उसमें शिकार के प्रयास के 26 केस, 16 तेंदुआ के केस, 11 भालू, 21 जंगली सूअर, 12 बाघ के केस, तीन चीतल एक हाथी, दो बायसन एक नीलगाय, एक सेही, एक पैंगोलिन, और एक हाइना के केस सुलझाए हैं.
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बाघों के गुनहगारों को पकड़ने में माहिर
जिनी डॉग वर्तमान में शहडोल अनूपपुर उमरिया के अलग-अलग वन मंडलों के लिए कार्यरत तो है ही इसके अलावा पिछले कई महीनो से बांधवगढ टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी भी जिनी के कंधों पर ही है. जिनी ने कई बार बाघों के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है, कई अनसुलझे केसेस को भी जिनी ने सुलझाया है. इसी साल फरवरी 2026 में शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल क्षेत्र के जयसिंहनगर रेंज में एक बाघ और एक बाघिन की मौत के मामले को सुलझाने में भी जिनी ने बड़ा रोल अदा किया था और अपराधी को पकड़ने में भी अहम रोल निभाया था.