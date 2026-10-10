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जंगल की डिटेक्टिव जिनी, 342 अपराधियों को पकड़कर जीत चुकी अवॉर्ड, वन विभाग की स्टार जासूस

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शहडोल/उमरिया : क्या आपने कभी सोचा है कि बाघों के गढ़ बांधवगढ़ की रक्षा का जिम्मा एक डॉग के हवाले है? सुनने में अटपटा लगे पर ये सच. शहडोल संभाग के तीनों जिलों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा का अहम जिम्मा एक डॉग संभाल रही है. इस डॉग का नाम है जिनी. जब से जिनी ने यहां जंगल में अपना काम संभाला है, तब से वन अपराधियों की खैर नहीं है. अपराधियों को पकड़वाने, शिकारियों को नाकाम करने और जंगल को सुरक्षित रखने में इस स्पेशल डॉग ने अहम भूमिका निभाई है. जिनी का सक्सेस रेट ऐसा है कि वन विभाग वन अपराध के किसी भी मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे पहले जिनी को बुलाता है. हाल ही में जिनी ने अपने काम के दम पर अपने हैंडलर को भी बड़ा अवार्ड भी दिलाया है.

जानें जंगल की रक्षक जिनी के बारे में (Etv Bharat) जिनी ने दिलाया स्टेट लेवल अवॉर्ड शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे बताती हैं, '' हमारे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य प्राणी सरंक्षण सप्ताह दिवस मनाया गया. इसमें मध्य प्रदेश में हर वर्ष वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2026 भी दिया गया. इस दौरान शहडोल जिले की डॉग 'जिनी' के बेहतरीन कारनामों की वजह से डॉग हैंडलर वनरक्षक रामकमल पयासी को भी ये अवार्ड मिला है. ये अवार्ड स्टेट लेवल अवार्ड है, टेरिटोरियल वन मंडल में पूरे प्रदेश में जिनी के हैंडलर को ये अवार्ड मिला है, जिसमें उन्हें ₹50 हजार रु की नगद धनराशि भी दी गई है, और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है, ये कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति हुआ और उन्होंने ने उन्हें ये अवार्ड दिया है.''