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हिसार में जिंदल रोलिंग मिल के मजदूर की मौत, भट्टी ब्लास्ट में झुलसे थे, पीछे छोड़ गए 4 साल की मासूम

हिसार के जिंदल रोलिंग मिल में 11 अप्रैल को हुए भट्ठी विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसे 26 वर्षीय विशाल की मौत हो गई है.

Jindal Rolling Mill employee dies in Hisar accident occurred due to furnace explosion
हिसार में जिंदल रोलिंग मिल के मजदूर की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 10:38 PM IST

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हिसार : हरियाणा के हिसार के जिंदल रोलिंग मिल में 11 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे स्क्रैप गलाने वाली भट्टी फटने की एक गंभीर दुर्घटना हुई थी जिसमें 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे. इनमें से 3 मजदूर लगभग 80% तक झुलस गए थे. अब इनमें से एक कर्मचारी की अब मौत हो गई है.

पीछे छोड़ गया 4 साल की मासूम : जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान सातरोड निवासी 26 वर्षीय विशाल पुत्र राजकुमार ने जिंदल अस्पताल में अंतिम सांस ली. इसके बाद नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया, फिर विशाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मृतक विशाल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसकी लगभग 5 वर्ष पहले शादी हुई थी और उसके पीछे करीब 4 वर्ष की एक छोटी बेटी है. इस हादसे ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है.

परिजनों ने की मुआवजे की मांग : परिजनों ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना के समय विशाल की उस भट्टी पर ड्यूटी नहीं थी, बल्कि उसे उसी दिन जबरन वहां काम पर लगाया गया था. उनका कहना है कि ये हादसा कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है. हादसे के बाद अब तक ना तो कंपनी मालिक और ना ही श्रम विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या राहत प्रदान की गई है. परिवार ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा दिलाया जाए. सीटू जिला सचिव मनोज कुमार ने कहा कि ये घटना एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. संबंधित विभागों को चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

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