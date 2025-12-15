ETV Bharat / state

संतरो देवी ने साकार किया सपना, पति की मौत के बाद खेतों में मजदूरी की, अब बेटा बना सेना में अफसर

जींद : हरियाणा के जींद की रहने वाली संतरो देवी आज संघर्ष की मिसाल बन गई है. उन्होंने 20 साल पहले अपने पति को गंवाया लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खेतों में मजदूरी कर अपने बेटे की अच्छी परवरिश की और आज उनका बेटा आर्मी में अफसर बन चुका है.

संतरो देवी बनी मिसाल : जींद जिले के नरवाना क्षेत्र के गांव अलीपुर की रहने वाली संतरो देवी ने 20 साल पहले अपने पति के निधन के बाद हालातों से हार नहीं मानी बल्कि डटकर उनका मुकाबला किया. उन्होंने अपनी तीन बेटियों और बेटे हरदीप को अपने दम पर बड़ा किया. बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए वे दिन रात मेहनत करती रही. मिड डे मील वर्कर के अलावा वे खेतों में मजदूर के तौर पर काम करती रही. आज उनका बेटा हरदीप गिल आईएमए से पास होकर सेना में लेफ्टिनेंट बन गया है.

मेजर जनरल यश मोर ने शेयर की स्टोरी : मेजर जनरल यश मोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि " श्रीमती संतरो देवी की कहानी दृढ़ संकल्प और लगन की कहानी है. उनके पति का 20 वर्ष पूर्व देहांत हो गया, और वे अपने पीछे तीन बेटियां और 2 वर्षीय हरदीप को छोड़ गए. उन्होंने सरकारी स्कूल में मामूली तनख्वाह पर मध्याह्न भोजन वितरण का काम किया और स्कूल का काम पूरा करने के बाद खेतों में मजदूर के तौर पर काम किया और हरियाणा के जींद जिले के नरवाना के अलीपुर गांव में एक बेहद कठिन जीवन व्यतीत किया. आज लेफ्टिनेंट हरदीप गिल आर्मी में ऑफिसर बने हैं. हरदीप ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की और बाद में इग्नू से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. आईएमए में एंट्री से पहले उन्होंने खेतों में काम किया. ऐसे युवा अफसर को मार्गदर्शन देने में अपनी छोटी सी भूमिका निभाकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. हमारे सशस्त्र बलों की असली ताकत ग्रामीण युवा हैं, वे ही कल के नेता बनेंगे. जय हिंद."