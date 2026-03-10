ETV Bharat / state

वड़ा पाव बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल, CA फाउंडेशन की परीक्षा में जींद जिले में किया टॉप

हरियाणा के जींद में वड़ा पाव बेचने वाले के बेटे ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया है.

Jind Vada Pav seller son Anmol tops CA Foundation exam in district
वड़ा पाव बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 10:48 PM IST

जींद : हरियाणा के जींद में एक वड़ा पाव बेचने वाले के बेटे ने अपनी मेहनत के दम पर पिता का नाम रौशन कर दिया है. अनमोल नाम के छात्र ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा में पूरे जींद जिले में पहला रैंक हासिल किया है.

अनमोल ने किया टॉप : सीमित संसाधन और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता जरूर मिलती है. ऐसा ही उदाहरण जींद के छात्र अनमोल ने पेश किया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया(आईसीएआई) की ओर से आठ मार्च को घोषित किए गए सीए फाउंडेशन परीक्षा परिणाम में अनमोल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जींद जिले में पहला स्थान हासिल किया है.

पिता वड़ा-पाव बेचते हैं : अनमोल ने इस परीक्षा में कुल 281 अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है. वो पारस इंस्टीट्यूट, जींद वर्चुअल सेंटर का छात्र है, जबकि संस्थान का मुख्य कार्यालय हिसार में स्थित है. अनमोल की इस उपलब्धि से उसके परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उसे बधाई दे रहे हैं. अनमोल की सफलता इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि वो एक साधारण परिवार से संबंध रखता है. उसके पिता शहर में वड़ा पाव बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं.

सफलता पर जताई खुशी : आर्थिक परिस्थितियां मुश्किल होने के बावजूद परिवार ने हमेशा अनमोल की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. अनमोल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी कड़ी मेहनत को दिया है. उसने बताया कि पारस इंस्टीट्यूट में नियमित रूप से होने वाले टेस्टों में उसे जो अंक मिलते थे, लगभग वही प्रदर्शन उसने अंतिम परीक्षा में भी दोहराया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा. अनमोल के पिता ने बेटे की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि का पूरा श्रेय शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने उसे सही दिशा दिखाई. वहीं पारस इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने भी कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि छात्र लगन और अनुशासन से पढ़ाई करें तो सफलता अवश्य मिलती है.

