जींद में नशीला दूध पिला कर सरपंच के घर चोरी, 50 लाख नगद और ज्वेलरी लेकर भागे चोर, नेपाली नौकर दंपत्ति फरार

जींद में सरपंच के घर से 50 लाख की चोरी की वारदात सामने आई है. मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है.

Jind theft case
सरपंच के घर 50 लाख की चोरी (ETV bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 10:17 AM IST

2 Min Read
जींद: जिले के निर्जन गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सरपंच आजाद के फार्म हाउस पर काम करने वाले नेपाली दंपत्ति ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर करीब 50 लाख रुपये की चोरी को अंजाम दिया.वारदात को अंजाम देने से पहले नौकर दंपत्ति ने सरपंच की पत्नी को नशीला पदार्थ मिला हुआ दूध पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गईं. सरपंच ने दूध नहीं पिया तो आरोपितों ने उन्हें बंधक बना लिया.

ग्रामीणों ने खुलवाया घर का दरवाजा: घटना का खुलासा बुधवार सुबह तब हुआ, जब ग्रामीणों ने सरपंच के घर जाकर दरवाजा खुलवाया. अंदर का नजारा देख सभी दंग रह गए। सरपंच आजाद के हाथ-पांव और मुंह बंधे हुए थे, जबकि उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थीं. घर का सारा सामान बिखरा हुआ था.

सरपंच के घर 50 लाख रुपए और ज्वेलरी की चोरी (ETV bharat)

पीड़ित ने बताई आपबीती: इस बारे में पीड़ित सरपंच आजाद ने बताया कि उनके घर में पिछले कुछ समय से नेपाली दंपत्ति नौकर के रूप में काम कर रहे थे. मंगलवार रात वह और उनकी पत्नी सोनिया रोज की तरह खाना खाकर सो गए थे. नेपाली नौकरों ने दूध दिया, जिसे सोनिया ने पी लिया, पर उन्होंने खुद पीने से मना कर दिया. रात करीब 12 बजे किसी आवाज से उनकी नींद खुली तो देखा कि दोनों नेपाली नौकर और उनके तीन साथी घर में चोरी कर रहे थे. जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपितों ने उन्हें धमकी दी और हाथ-पैर बांध दिए.

लाखों नगद और जेवरात लेकर फरार: पीड़ित की मानें तो आरोपित घर से करीब साढ़े सात लाख रुपये नकद, 14 से 25 तोले सोने के जेवरात, कुछ चांदी के गहने और तीन मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. चोरी की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि गांव निर्जन के सरपंच आजाद के घर चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई है.पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, इस गांव में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है.

