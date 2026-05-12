ETV Bharat / state

जींद की छोरियों ने मार लिया मैदान, हरियाणा की 12वीं की परीक्षा में मुस्कान और योगिता ने हासिल किया थर्ड रैंक

जींद की मुस्कान और योगिता ने 497 अंक लाकर हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में संयुक्त तौर पर तीसरा स्थान हासिल किया है.

Jind students Yogita and Muskan secured third position in Haryana 12th board exams with 497 marks
जींद की छोरियों ने मार लिया मैदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. इस बार जींद जिले ने प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है. जिले का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91 रहा है. जिले के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल, बुडायन की छात्रा योगिता और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, धमतान साहिब की छात्रा मुस्कान ने संयुक्त रूप से 500 में से 497 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है.

मुस्कान, योगिता ने हासिल किया तीसरा स्थान : इस वर्ष जिले से कुल 14,483 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 13,180 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. 1,022 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है, जबकि 281 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे. पिछले साल जिले के 12,248 विद्यार्थियों में से 11,152 पास हुए थे और जिला टॉप पर था. उससे पिछले वर्ष जींद 90.07 प्रतिशत परिणाम के साथ चौथे स्थान पर रहा था, तब 13,670 परीक्षार्थियों में से 12,313 उत्तीर्ण हुए थे. इस वर्ष मेरिट में तीसरा स्थान पाकर योगिता और मुस्कान ने जिले की शैक्षणिक विरासत को और मजबूत किया है. जिला शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधकों ने सभी सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है

Jind students Yogita and Muskan secured third position in Haryana 12th board exams with 497 marks
मुस्कान (ETV Bharat)
Jind students Yogita and Muskan secured third position in Haryana 12th board exams with 497 marks
योगिता (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : बिना कोचिंग बनी हरियाणा की टॉपर, 12वीं में रेवाड़ी की दीपिका ने गाड़ दिए झंडे, 499 अंकों के साथ किया टॉप

ये भी पढ़ें : हरियाणा में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, 84.67% रहा, रेवाड़ी की दीपिका ने किया टॉप

ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 एग्जाम रद्द, बड़ा सवाल - अब क्या करें छात्र ?, जानिए यहां...

TAGGED:

JIND MUSKAN YOGITA
HARYANA BOARD 12TH TOPPER
12TH BOARD THIRD RANK
जींद की मुस्कान योगिता
JIND MUSKAN YOGITA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.