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वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन बन मनीषा ने किया पिता का सपना पूरा, मां बोली- "कढ़ी चावल खिलाकर भेजा था, अब देशी घी के चूरमे से करूंगी स्वागत"

पहली भारतीय महिला विश्व कुश्ती चैंपियन ( ETV Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद जिले के छोटे से गांव सिवाहा की बेटी मनीषा भनवाला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. अमेरिका की पहलवान को 8-6 से हराकर विश्व चैंपियन बनीं मनीषा की इस उपलब्धि से पूरे गांव और परिवार में जश्न का माहौल है. हालांकि, इस सुनहरी सफलता के पीछे पिता को खोने का दर्द, मां की दुआएं और बड़े भाई के त्याग की लंबी कहानी छिपी है. किसान परिवार में जन्मी मनीषा ने संघर्षों को हराकर अपने पिता सुरेश भनवाला का सपना पूरा कर दिखाया.

भाई के साथ कबड्डी मैदान से शुरू हुआ सफर: मनीषा की मां मीना देवी ने बताया कि, "बेटी को बचपन से ही खेलों का शौक था. वह अपने बड़े भाई रिंकू के साथ कबड्डी के मैदान में जाती थी. भाई को खेलते देखकर ही उसके अंदर खेलों के प्रति लगाव बढ़ा. करीब 15 साल की उम्र में मनीषा ने कुश्ती का नियमित अभ्यास शुरू किया. शुरुआत में फिटनेस सुधारने और वजन कम करने के उद्देश्य से मैदान में उतरी मनीषा ने धीरे-धीरे कुश्ती को ही अपना लक्ष्य बना लिया."