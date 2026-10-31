वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन बन मनीषा ने किया पिता का सपना पूरा, मां बोली- "कढ़ी चावल खिलाकर भेजा था, अब देशी घी के चूरमे से करूंगी स्वागत"
Manisha Bhanwala Gold Medal: जींद की मनीषा भनवाला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है. उसके घर में जश्न का माहौल है.
Published : October 31, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 2:07 PM IST
जींद: हरियाणा के जींद जिले के छोटे से गांव सिवाहा की बेटी मनीषा भनवाला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. अमेरिका की पहलवान को 8-6 से हराकर विश्व चैंपियन बनीं मनीषा की इस उपलब्धि से पूरे गांव और परिवार में जश्न का माहौल है. हालांकि, इस सुनहरी सफलता के पीछे पिता को खोने का दर्द, मां की दुआएं और बड़े भाई के त्याग की लंबी कहानी छिपी है. किसान परिवार में जन्मी मनीषा ने संघर्षों को हराकर अपने पिता सुरेश भनवाला का सपना पूरा कर दिखाया.
भाई के साथ कबड्डी मैदान से शुरू हुआ सफर: मनीषा की मां मीना देवी ने बताया कि, "बेटी को बचपन से ही खेलों का शौक था. वह अपने बड़े भाई रिंकू के साथ कबड्डी के मैदान में जाती थी. भाई को खेलते देखकर ही उसके अंदर खेलों के प्रति लगाव बढ़ा. करीब 15 साल की उम्र में मनीषा ने कुश्ती का नियमित अभ्यास शुरू किया. शुरुआत में फिटनेस सुधारने और वजन कम करने के उद्देश्य से मैदान में उतरी मनीषा ने धीरे-धीरे कुश्ती को ही अपना लक्ष्य बना लिया."
पिता सुरेश ने बेटी के सपने को दी उड़ान: मनीषा की मां मीना देवी ने बताया कि, "मनीषा के पिता सुरेश भनवाला ने बेटी की प्रतिभा को समय रहते पहचान लिया था. उन्होंने उसे कुश्ती के लिए प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग दिया. परिवार की आर्थिक परिस्थितियां साधारण होने के बावजूद पिता ने बेटी के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. मनीषा के लिए पिता केवल अभिभावक ही नहीं, बल्कि स्रोत थे."
2022 में पिता के निधन से टूटीं मनीषा: साल 2022 में हार्ट अटैक से पिता सुरेश भनवाला का निधन हो गया. इस घटना ने मनीषा को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया. परिवार के सामने मुश्किल दौर था और बेटी के कुश्ती करियर पर भी संकट मंडराने लगा. ऐसे समय में बड़े भाई रिंकू भनवाला ने बहन को संभाला और उसके करियर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली. रिंकू ने मनीषा को रोहतक की प्रसिद्ध चौधरी छोटूराम कुश्ती अकादमी में दाखिला दिलाने में मदद की. अभ्यास से लेकर प्रतियोगिताओं तक भाई ने हर कदम पर बहन का साथ दिया. परिवार के इसी सहयोग ने मनीषा को दोबारा मजबूती से खड़े होने की ताकत दी.
"कढ़ी चावल खिलाकर भेजा था, अब चूरमे से करूंगी स्वागत": विश्व चैंपियन बनने के बाद मनीषा की मां मीना देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने बताया कि, "बेटी को प्रतियोगिता के लिए रवाना करते समय हरियाणवी व्यंजन कढ़ी-चावल खिलाकर भेजा था. अब बेटी घर लौटेगी तो उसका स्वागत देशी घी से बने चूरमे और टिंडी घी से किया जाएगा. मनीषा को घर का बना चूरमा बेहद पसंद है. मैं बेटी का मुकाबला देख रही थीं. मैच के दौरान मेरे मन में कई तरह के उतार-चढ़ाव चल रहे थे. शुरुआत में अमेरिका की खिलाड़ी ने अच्छी बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे राउंड में मनीषा ने शानदार वापसी करते हुए 8-6 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. बेटी पहले भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर ला चुकी है, लेकिन विश्व चैंपियन बनने की खुशी अलग है."
पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखा चुकी हैं दम: वहीं, मनीषा के भाई रिंकू ने कहा कि, "मनीषा की यह सफलता अचानक नहीं मिली. विश्व चैंपियन बनने से पहले भी वह कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी हैं. उनके नाम कैडेट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दर्ज हैं. इसके अलावा विश्व सैन्य खेलों में गोल्ड और कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं. मनीषा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में तीन बार कांस्य पदक जीत चुकी हैं. राष्ट्रीय खेलों में दो बार स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं." वहीं, मनीषा की भाभी ममता ने कहा कि वो प्रेक्टिस के लिए परिवार से कट गई है. वो किसी भी फंशन में नहीं जाती. उसका पूरा फोकस अपने खेल पर रहता है. वो हमेशा प्रेक्टिस करती रहती है."
अब 2028 ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना: विश्व चैंपियन बनने के बाद अब मनीषा और उनके परिवार की निगाहें 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों पर टिकी हैं. परिवार को उम्मीद है कि मनीषा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाएंगी. सिवाहा जैसे छोटे गांव से निकलकर विश्व कुश्ती के शिखर तक पहुंची मनीषा की कहानी ग्रामीण बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है. बता दें कि यह उपलब्धि सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं, बल्कि पिता के सपने, मां की दुआओं, भाई के समर्पण और एक बेटी के अटूट हौसले की जीत है.
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