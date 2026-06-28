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जींद सड़क हादसे में तीन की मौत, करनाल में परिजनों ने किया नेत्रदान का फैसला, आज होगा अंतिम संस्कार

करनाल: खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन करने निकले करनाल के पांच लोग हादसे का शिकार हो गए. जींद जिले के जुलाना में नेशनल हाईवे-152डी पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा इतना भयावह था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं.

जींद में सड़क हादसा, तीन की मौत: जानकारी के अनुसार करनाल से निकले पांच श्रद्धालु ग्रैंड विटारा कार में सवार होकर खाटू श्याम धाम जा रहे थे. रास्ते में अचानक आवारा पशु कार के सामने आ गया. चालक ने वाहन को बचाने के लिए ब्रेक लगाए, जिससे कार रुक गई और तकनीकी रूप से बंद हो गई. इसके बाद कुछ लोग नीचे उतरकर वाहन की जांच करने लगे, जबकि दो महिलाएं सड़क किनारे खड़ी हो गईं. इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा एक कैंटर अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया और पलटते हुए लगभग 20 फीट नीचे जा गिरा. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

जींद सड़क हादसे में तीन की मौत, करनाल में परिजनों ने किया नेत्रदान का फैसला (ETV Bharat)

तीन परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: इस हादसे में करनाल के सेक्टर-8 निवासी धर्मपाल वासन, उनके समधी राजकुमार तुली और साली स्वीटी की मौत हो गई. मृतकों के बच्चे विदेशों में रहते हैं. हादसे की सूचना उन्हें दे दी गई है और उनके भारत पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा.