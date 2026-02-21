ETV Bharat / state

जींद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 400 जवानों ने एक साथ कसा शिकंजा

नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक ( ETV Bharat )

जींद: नशे के खिलाफ जींद पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़े स्तर पर "ऑपरेशन आक्रमण" चलाया. इस विशेष अभियान का उद्देश्य जिले में सक्रिय नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ना और अवैध गतिविधियों को रोकना था. इस बारे में उप पुलिस अधीक्षक नरवाना कमलदीप राणा ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. कमलदीप राणा ने बताया कि यह अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया, ताकि नशा कारोबार से जुड़े लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके. 400 पुलिसकर्मियों की संयुक्त कार्रवाई: कमलदीप राणा ने कहा कि, "अभियान के तहत करीब 400 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीमों ने एक साथ पांच चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों जैसे - गांव लोहचब, गांव आफताबगढ़, डेरा सच्चा सिंह, संडिल और शहर नरवाना की चमेला कॉलोनी में तलाशी अभियान चलाया. अलग-अलग थाना क्षेत्रों की टीमों को पूर्व निर्धारित योजना के तहत तैनात किया गया था, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जा सके." अभियान का नेतृत्व डीएसपी कमलदीप राणा, डीएसपी उचाना संजय कुमार और डीएसपी सफीदों गौरव शर्मा ने किया. जींद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक (ETV Bharat) नरवाना और सफीदों में विशेष फोकस: नरवाना क्षेत्र की चमेला कॉलोनी में डीएसपी नरवाना के नेतृत्व में थाना सदर नरवाना, थाना गढ़ी और सीआईए नरवाना की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. वहीं, सफीदों क्षेत्र में डीएसपी सफीदों के नेतृत्व में एसएचओ सदर सफीदों राजेश शर्मा सहित चार विशेष टीमों का गठन कर योजनाबद्ध तलाशी अभियान चलाया. थाना प्रभारी अलेवा की टीम ने भी समन्वित तरीके से छापेमारी की.