जींद में नशा तस्करों पर बुलडोजर एक्शन, 27 अवैध मकान और निर्माण ध्वस्त
जींद पुलिस ने नरवाना में नशा तस्करों के 27 अवैध मकान ध्वस्त किए. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे.
Published : June 9, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 5:27 PM IST
जींद: हरियाणा सरकार और पुलिस महानिदेशक की 'नशा मुक्त हरियाणा' मुहिम के तहत जींद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. नरवाना की चमेंला कॉलोनी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नशा तस्करों द्वारा किए गए अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय अपराधियों और नशा तस्करों में हड़कंप मच गया.
भारी पुलिस बल की रही मौजूदगी: इस दौरान दौरान नरवाना उपमंडल के सभी थाना प्रबंधक, सीआईए स्टाफ और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार नरवाना बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिन 27 अवैध मकानों और निर्माणों को गिराया गया, उनके मालिकों को जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे.
चिन्हित नशा तस्करों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर: पुलिस के मुताबिक जिन लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, वे नशा तस्करी और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं. पुलिस ने इन आरोपियों को पहले ही ब्लैकलिस्ट कर रखा था. प्रशासन का मानना है कि अपराध से अर्जित धन से तैयार किए गए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सकती है.
"जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही पुलिस": डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा ने कहा कि, "जींद पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. अपराध और नशे के काले कारोबार से कमाए गए पैसों से खड़ी की गई संपत्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नशा तस्करी केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है. नशा तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनके आर्थिक साम्राज्य और अवैध संपत्तियों पर भी कानून का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा. पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनके अवैध नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त करना है."
पुलिस प्रशासन का सख्त संदेश: जिला पुलिस प्रशासन ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक हरियाणा अजय सिंघल का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है. या तो नशे का अवैध कारोबार पूरी तरह छोड़ दें या फिर कानून की सबसे कठोर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें. पुलिस ने जिला वासियों को भरोसा दिलाया कि जींद में नशा तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.
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