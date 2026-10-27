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जींद की बेटी कोकिला ने पैरा एशियन गेम्स में जीता रजत, बहन से मिली प्रेरणा, पिता ने झोंकी जीवनभर की कमाई, हिसार पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

जींद की बेटी कोकिला ने पैरा एशियन गेम्स में जीता रजत ( ETV Bharat )

हिसार: जापान के नागोया में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली जींद की पैरा जूडो खिलाड़ी कोकिला कौशिक का सोमवार को हिसार में सम्मान किया गया. आजाद नगर की गली नंबर चार स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित समारोह में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शहरवासियों और ग्रामीणों ने फूल-माला पहनाकर स्वागत किया. कोकिला की उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

जे-2 कैटेगरी में जीता रजत: कोकिला कौशिक ने महिलाओं की जे-2 कैटेगरी के 52 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक हासिल किया. प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की खिलाड़ी यी लियू को हराकर फाइनल में जगह बनाई. दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में पहचान बनाई है. दिव्यांग एसोसिएशन से जुड़े अमित दिनोदिया ने कहा कि कोकिला की इस सफलता से पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है.