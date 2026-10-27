जींद की बेटी कोकिला ने पैरा एशियन गेम्स में जीता रजत, बहन से मिली प्रेरणा, पिता ने झोंकी जीवनभर की कमाई, हिसार पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत
जींद की पैरा जूडो खिलाड़ी कोकिला कौशिक ने नागोया एशियाई पैरा खेलों में रजत जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया.
Published : October 27, 2026 at 11:02 AM IST
हिसार: जापान के नागोया में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली जींद की पैरा जूडो खिलाड़ी कोकिला कौशिक का सोमवार को हिसार में सम्मान किया गया. आजाद नगर की गली नंबर चार स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित समारोह में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शहरवासियों और ग्रामीणों ने फूल-माला पहनाकर स्वागत किया. कोकिला की उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
जे-2 कैटेगरी में जीता रजत: कोकिला कौशिक ने महिलाओं की जे-2 कैटेगरी के 52 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक हासिल किया. प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की खिलाड़ी यी लियू को हराकर फाइनल में जगह बनाई. दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में पहचान बनाई है. दिव्यांग एसोसिएशन से जुड़े अमित दिनोदिया ने कहा कि कोकिला की इस सफलता से पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है.
पदकों से भरा है खेल करियर: कोकिला वर्ष 2024 में पेरिस पैरालंपिक में भारत की पहली पैरा जूडो टीम का हिस्सा बनी थीं. वर्ष 2022 में चीन में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था. अगस्त 2025 में मिस्र में आयोजित जूडो ग्रां प्री में स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन पदक जीतने के अलावा वह राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 10 बार स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं.
"गोल्ड मेडल से चूक गईं, जिसका अफसोस है": वहीं, कोकिला ने कहा कि, "मेरा लक्ष्य गोल्ड था. मैं गोल्ड मेडल से चूक गईं, जिसे लेकर थोड़ा अफसोस है. कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई होगी, जिसे दूर करने के लिए मैं मेहनत करूंगी. पिछली बार मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि इस बार सिल्वर मेडल हासिल किया है. पिछली प्रतियोगिता के बाद अपनी कमियों पर काम किया और बेहतर प्रदर्शन किया. अब लक्ष्य अपनी तैयारी को और मजबूत करके गोल्ड मेडल जीतना है. साल 2027 में होने वाली वर्ल्ड गेम्स प्रतियोगिता और 2028 में लॉस एंजेलिस पैरालंपिक में बेहतर प्रदर्शन की मैं तैयारी करूंगी."
संघर्ष के दौर में परिवार बना ताकत: कोकिला के पिता कृष्ण कुमार कौशिक ने बताया कि, "मेरी बड़ी बेटी सफलता जूडो खिलाड़ी थीं. कंधे में चोट लगने के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद कोकिला ने उनकी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया. साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान बेटी के खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए परिवार ने करीब 50 लाख रुपये खर्च किए. आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मकान बेचने तक की तैयारी करनी पड़ी."
बेटी की सफलता पर पिता को गर्व: कृष्ण कुमार कौशिक ने बताया कि, "खेल विभाग से करीब 10.50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलने के बाद परिवार ने मकान बेचने का विचार छोड़ दिया. बेटी ने पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतकर हमारा मान बढ़ाया है. हमें अपनी बेटी पर गर्व है."
दिव्यांग खिलाड़ियों की जरूरतों पर जोर: कृष्ण कुमार कौशिक ने कहा कि, "दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में सहायक की जरूरत होती है. बेटी के साथ विदेशी दौरों पर जाने के लिए विभागीय औपचारिकताओं और अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला."
बता दें कि कोकिला के पिता शिक्षा विभाग में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं. उनकी मां सुमन शर्मा भी एथलीट रही हैं, जबकि भाई कुशल कौशिक कुश्ती के खिलाड़ी हैं. कोकिला का पैतृक गांव जींद जिले में है. हालांकि अब वो पिता के साथ हिसार में रहती है.
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