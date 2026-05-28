जींद पुलिस ने बदमाशों को आधा गंजा कर बाजार में घुमाया, देखें वीडियो
जींद के नरवाना में व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को आधा गंजा कर बाजार में घुमाया. देखें वीडियो
Published : May 28, 2026 at 8:08 AM IST
जींद: नरवाना में व्यापारी को धमकाने के मामले में जींद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बाजार में घुमाया. इससे पहले दोनों के बालों की एक तरफ से कटिंग भी कराई गई. दोनों को हथकड़ी भी पहनाई गई थी. जब बदमाशों की बाजार में घुमाया गया, तब उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए. इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को दुकान पर ले गई और निशानदेही करवाई.
नरवाला पुलिस का एक्शन: नरवाना उप पुलिस अधीक्षक कमलजीत राणा ने बताया कि "25 मई को पुराना बाजार नरवाना में एक व्यापारी से तीन बदमाशों ने फिरौती मांगी और राशि ना देने पर जान से मारने की धमकी दी. जिस पुलिस ने मामला दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला की सभी क्राइम टीमों को एक्टिव किया गया. सीआईए नरवाना की टीम आरोपियों को काबू करने के लिए लगातार उसके ठिकानों पर रेड कर रही थी".
तीन आरोपी गिरफ्तार, एक घायल: कमलजीत राणा ने बताया कि आरोपी बार-बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था. मंगलवार को सूचना मिली कि फिरौती मांगने वाले तीन आरोपी दबलैन माइनर पर बैठे हैं. सीआईए नरवाना व थाना शहर नरवाना की टीम ने आरोपियों को माइनर पर दोनों तरफ से घेर लिया. मुख्य आरोपी हर्पित ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए माइनर में छलांग लगा दी. नीचे गिरने से आरोपी घायल हो गया.
पहले भी व्यापारी पर हो चुका जानलेवा हमला: पुलिस टीम ने घायल आरोपी को उपचार के लिए नरवाना अस्पताल में दाखिल करवा दिया. प्रारंभिक पूछताछ पर पता चला है कि आरोपी हर्पित के चाचा नसीब ने इसी व्यापारी पर एक साल पहले गोली चलाई थी. जिसकी अगले महीने गवाही थी. आरोपियों ने व्यापारी पर दबाब बनाने के लिए घटना को अंजाम दिया था, लेकिन सीआईए टीम ने तत्परता से कारवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया.
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