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जींद को मिला मेडिकल एजुकेशन का बड़ा तोहफा, हैबतपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होंगी MBBS की 50 सीटें

फिलहाल केवल ओपीडी सेवाएं संचालित: हैबतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में फिलहाल केवल ओपीडी सेवाएं ही शुरू हो पाई हैं. यहां नियमित चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई है और नागरिक अस्पताल से डेपुटेशन पर डॉक्टर भेजकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है. जांच सुविधाओं के अभाव में मरीजों को एक्स-रे, रक्त जांच और अन्य परीक्षणों के लिए नागरिक अस्पताल भेजा जाता है.

कॉलेज में जल्द शुरू होगा शैक्षणिक सत्र: मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और हैंडओवर की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है. राज्य सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के बाद एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले शुरू करेगी. इससे जींद और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे.

जींद: जींद को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. दरअसल, केंद्र सरकार ने गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि धन्ना भगत राजकीय मेडिकल कॉलेज को 50 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके साथ ही कॉलेज में जल्द शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.

स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम: एमबीबीएस सीटों की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होगा. इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

डिप्टी स्पीकर ने किए लगातार प्रयास: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू करवाने के लिए कई बार संस्थान का दौरा किया. उन्होंने चंडीगढ़ में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए कॉलेज की तैयारियों की समीक्षा की. मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर राजीव महेंद्रू के साथ लगातार समन्वय बनाकर आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया.

"केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी": डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि, "संत शिरोमणि धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 50 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दे दी है. इसी वर्ष संस्थान में शैक्षणिक सत्र शुरू किया जा सकेगा. इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर राजीव महेंद्रू का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है."

"पिता का सपना अब होगा पूरा": डॉ. मिड्ढा ने आगे कहा कि, "मेरे पिता और जींद के पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉ. हरिचंद मिड्ढा का सपना था कि जींद के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर न जाना पड़े. इस सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए गए. अब मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के बाद जींद के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा शिक्षा दोनों का लाभ मिलेगा."

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