जींद के शहीद अमरजीत नैन पंचतत्व में विलीन, 7 माह की बेटी को कहा अलविदा, 2 साल पहले हुई थी शादी
जींद के लाल शहीद अमरजीत नैन का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया.
Published : November 5, 2025 at 2:42 PM IST
जींद: हरियाणा का एक और लाल देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया. जींद में गांव जाजनवाला के जवान अमरजीत नैन जम्मू-कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. अमरजीत नैन के पिता रमेश भी फौजी हैं. शहीद का समाचार मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. पूरा गांव मृतक परिवार को सांत्वना देने के लिए उमड़ गया. शहीद का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर बाद पैतृक गांव जानजनवाला में सैन्य सम्मान के साथ किया गया.
चचेरे भाई ने दी मुखाग्नि: जाजनवाला में 8वीं मैक इन्फैंट्री रेजिमेंट हिसार द्वारा सलामी दी गई. इस दौरान जेसीओ रोहताश 7वीं बटालियन जाट रेजीमेंट, उप मंडल अधिकारी नरवाना, उप पुलिस अधीक्षक नरवाना, थाना प्रबंधक सदर नरवाना, रघबीर नैन, सतबीर दबलैन, बिट्टू नैन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे. शहीद को चचेरे भाई सुशील ने मुखाग्नि दी.
अमरजीत अमर रहे के नारों से गूंजा गांव: गौरतलब है कि अमरजीत का जन्म 1996 में हुआ था और 10 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे. दो साल पहले ही अमरजीत की शादी हिसार के नहला गांव की प्रियंका से हुई थी. शहीद के पिता खेती का काम करते हैं. शहीद जवान अमरजीत की एक सात महीने की बेटी भी है. पूरे गांव ने अमरजीत अमर रहे शहीद अमरजीत, अमर रहे के नारों से गूंज उठा. हर किसी की आंखें नम थी और अमरजीत को हाथ उठा कर सलामी दे रहे थे.
गोली लगने से हुई मौत: जाजनवाला गांव में एक साल के भीतर यह दूसरी शहादत है. गांव जाजनवाला का यह दूसरा जवान है, जिसने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर किए हैं. आठ जुलाई 2024 को भी गांव के जवान प्रदीप नैन कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे. जबकि 29 साल के अमरजीत नैन की सर्विस राइफल से गोली चल गई. घटना से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कैंप में अफरा-तफरी मच गई. अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
