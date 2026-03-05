जुलाना नपा चेयरमैन संजय जांगड़ा निलंबित, रिश्वत लेने के मामले में बड़ा एक्शन
जुलाना नगर पालिका जुलाना के चेयरमैन डा. संजय जांगड़ा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक द्वारा निलंबित कर दिया गया है
Published : March 5, 2026 at 6:55 PM IST
जींद : हरियाणा के जींद के जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक ने निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई करीब 6 महीने पहले सामने आए रिश्वत प्रकरण के आधार पर की गई है.
संजय जांगड़ा पर रिश्वत मांगने का आरोप : जानकारी के अनुसार 16 अगस्त 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने डॉ. संजय जांगड़ा को दो लाख 27 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. आरोप था कि एक ठेकेदार का 91 लाख 20 हजार 454 रुपये का बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी. ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें काबू किया था.
जमानत पर जेल से बाहर आए थे : सितंबर माह में वे जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे और इसके बाद दोबारा चेयरमैन का पदभार संभाल लिया था. हालांकि इस संबंध में करनाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और जांच जारी है. शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यदि किसी निकाय के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच, पूछताछ लंबित हो तो उसे निलंबित किया जा सकता है. इसी प्रावधान के तहत ये कार्रवाई की गई है. इस मामले में नपा के चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा ने कहा कि उन्हें जो पत्र विभाग से मिला है, उसमें लिखा गया है कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जबकि वो ना तो रंगे हाथों पकड़े गए थे और ना ही उनसे कुछ बरामद हुआ था.
