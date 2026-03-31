जींद के पेट्रोल पंप पर कैदी भर रहे गाड़ियों में तेल, सरकारी इंडियन ऑयल पंप की अनोखी शुरुआत

जींद के पेट्रोल पंप पर कैदी भर रहे गाड़ियों में तेल, सरकारी इंडियन ऑयल पंप की अनोखी शुरुआत
हरियाणा जेल विभाग ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर जींद में पेट्रोल पंप खोला है. पंप का संचालन जेल के कैदी करेंगे.
Published : March 31, 2026 at 2:15 PM IST
जींदः हरियाणा के जींद जिले में जेल प्रशासन ने सुधार की दिशा में एक बेहद सराहनीय और अनूठी पहल की है. जिला जेल के पास अब 'सरकारी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप' की शुरुआत की गई है, जहां आम जनता को तेल डालने की जिम्मेदारी जेल के कैदियों को सौंपी गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है.
कैदियों की ड्यूटीः पेट्रोल पंप पर तेल डालने के लिए उन कैदियों का चयन किया गया है, जिनका जेल के भीतर व्यवहार और बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है. पंप पर काम करने वाले कैदियों की निगरानी के लिए सुरक्षा के तौर पर जेल प्रशासन ने 'संत्री' (गार्ड्स) की तैनाती की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो.
पंप की टाइमिंग: यह सरकारी पेट्रोल पंप आम जनता के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुला रहेगा. यहां पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.
कैदियों को मिलेगा हुनर दिखाने का मौका: जेल प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल कैदियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि अन्य कैदियों को भी अपना आचरण सुधारने और अपना हुनर दिखाने की प्रेरणा मिलेगी. यह प्रोजेक्ट कैदियों के पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
जींद के जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि "जेल प्रशासन की इस पहल का मकसद कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. केवल अच्छे आचरण वाले कैदियों को ही इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है."