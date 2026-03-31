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जींद के पेट्रोल पंप पर कैदी भर रहे गाड़ियों में तेल, सरकारी इंडियन ऑयल पंप की अनोखी शुरुआत

जींद में जेल के कैदी भरेंगे गाड़ियों में तेल ( Etv Bharat )

जींदः हरियाणा के जींद जिले में जेल प्रशासन ने सुधार की दिशा में एक बेहद सराहनीय और अनूठी पहल की है. जिला जेल के पास अब 'सरकारी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप' की शुरुआत की गई है, जहां आम जनता को तेल डालने की जिम्मेदारी जेल के कैदियों को सौंपी गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है. ​कैदियों की ड्यूटीः पेट्रोल पंप पर तेल डालने के लिए उन कैदियों का चयन किया गया है, जिनका जेल के भीतर व्यवहार और बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है. पंप पर काम करने वाले कैदियों की निगरानी के लिए सुरक्षा के तौर पर जेल प्रशासन ने 'संत्री' (गार्ड्स) की तैनाती की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो. जींद जेल के कैदी गाड़ियों में भर रहे हैं तेल (Etv Bharat)