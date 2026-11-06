जींद अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज से मारपीट, दवा मांगने पर सिक्योरिटी गार्ड ने जड़े थप्पड़-मुक्के, वीडियो आया सामने
Jind Hospital Patient Assault case: जींद नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में दर्द की दवा मांगने पर मरीज से मारपीट का आरोप लगा.
Published : November 6, 2026 at 3:06 PM IST
जींद: जींद के जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे एक दंपती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि दर्द की दवा मांगने पर अस्पताल के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मरीज के साथ मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया. घटना के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति युवक को थप्पड़ मारते हुए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहा है.
दो घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिला उपचार: इस बारे में रोहतक रोड स्थित भगवान नगर निवासी पीड़ित सन्नी ने बताया कि, " घर पर गुरुवार को किसी बात को लेकर मेरा अपने मामा के साथ विवाद हो गया था. इसके बाद मामा के बेटों ने घर पहुंचकर मेरे साथ मारपीट की. इस दौरान मेरी पत्नी भावना को भी चोटें आईं. दोनों शाम करीब पांच बजे उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे. करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बावजूद उपचार नहीं मिला. दर्द बढ़ने पर मैंने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से दवा देने की मांग की, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई."
दवा मांगने पर गार्ड से हुआ विवाद: सन्नी ने आगे कहा कि, "मैं बार-बार डॉक्टर के पास जा रहा था. इसी बात पर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया. जब मैंने दवा देने या रेफर करने की बात कही तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पर थप्पड़ और मुक्कों से हमला कर दिया. इस दौरान मेरी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया."
भाई की तेरहवीं में शामिल होने आए थे रिश्तेदार: दरअसल, वीरवार को सन्नी के भाई सतीश की तेरहवीं थी. बीमारी के चलते उसके भाई की मौत हो गई थी. वह फोटोग्राफर का काम करता था. तेरहवीं में शामिल होने के लिए मामा और अन्य रिश्तेदार घर आए हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद मामा के बेटों ने घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की. जिसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल गया, जहां उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने मारपीट की. सन्नी टैक्सी चलाने का काम करता है.
पीएमओ बोले- "मामले की जांच कराएंगे": इस पूरे मामले में जिला नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. रघुबीर पूनिया ने कहा कि, "मुझे अभी इस घटना की जानकारी मिली है. मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. अस्पताल में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले की सच्चाई सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
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