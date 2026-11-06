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जींद अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज से मारपीट, दवा मांगने पर सिक्योरिटी गार्ड ने जड़े थप्पड़-मुक्के, वीडियो आया सामने

जींद अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज से मारपीट ( ETV Bharat )

जींद: जींद के जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे एक दंपती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि दर्द की दवा मांगने पर अस्पताल के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मरीज के साथ मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया. घटना के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति युवक को थप्पड़ मारते हुए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहा है.

दो घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिला उपचार: इस बारे में रोहतक रोड स्थित भगवान नगर निवासी पीड़ित सन्नी ने बताया कि, " घर पर गुरुवार को किसी बात को लेकर मेरा अपने मामा के साथ विवाद हो गया था. इसके बाद मामा के बेटों ने घर पहुंचकर मेरे साथ मारपीट की. इस दौरान मेरी पत्नी भावना को भी चोटें आईं. दोनों शाम करीब पांच बजे उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे. करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बावजूद उपचार नहीं मिला. दर्द बढ़ने पर मैंने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से दवा देने की मांग की, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई."