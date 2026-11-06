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'अस्पताल को अखाड़ा बना दें? पूरे देश में जींद की थू-थू हो गई और आप सोते रहे'? डिप्टी स्पीकर ने CMO को लगाई फटकार

Krishan Middha Anger On CMO ( ETV Bharat )

जींद: नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार के लिए आए मरीज और उसकी पत्नी के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद शुक्रवार को विधानसभा उपाध्यक्ष एवं जींद के बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का गुस्सा फूट पड़ा. चंडीगढ़ से जींद आते समय घटना की जानकारी मिलते ही वो बीच रास्ते से सीधे नागरिक अस्पताल पहुंच गए. यहां उन्होंने पीड़ित सन्नी और उसकी पत्नी भावना से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

डिप्टी स्पीकर ने सीएमओ को लगाई फटकार: इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली को तलब कर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जमकर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि अस्पताल इलाज के लिए हैं या अखाड़ा बनाने के लिए? पूरे देश में वीडियो वायरल होने से जींद की बदनामी हो गई और अस्पताल प्रशासन सोता रहा. उधर, एसपी उपासना ने मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद रहे दोनों होमगार्ड जवानों को निलंबित कर दिया है.