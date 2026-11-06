'अस्पताल को अखाड़ा बना दें? पूरे देश में जींद की थू-थू हो गई और आप सोते रहे'? डिप्टी स्पीकर ने CMO को लगाई फटकार
Krishan Middha Anger On CMO: जींद अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट मामले में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने सीएमओ को फटकारा.
Published : November 6, 2026 at 10:25 PM IST
जींद: नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार के लिए आए मरीज और उसकी पत्नी के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद शुक्रवार को विधानसभा उपाध्यक्ष एवं जींद के बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का गुस्सा फूट पड़ा. चंडीगढ़ से जींद आते समय घटना की जानकारी मिलते ही वो बीच रास्ते से सीधे नागरिक अस्पताल पहुंच गए. यहां उन्होंने पीड़ित सन्नी और उसकी पत्नी भावना से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.
डिप्टी स्पीकर ने सीएमओ को लगाई फटकार: इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली को तलब कर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जमकर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि अस्पताल इलाज के लिए हैं या अखाड़ा बनाने के लिए? पूरे देश में वीडियो वायरल होने से जींद की बदनामी हो गई और अस्पताल प्रशासन सोता रहा. उधर, एसपी उपासना ने मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद रहे दोनों होमगार्ड जवानों को निलंबित कर दिया है.
अस्पताल में मरीज से मारपीट का आरोप: वीरवार को रोहतक रोड स्थित भगवान नगर निवासी सन्नी अपनी पत्नी भावना के साथ उपचार के लिए नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था. सन्नी का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद चिकित्सक ने उनकी सुध नहीं ली. वो लगातार एमएलआर कटवाने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई. करीब तीन घंटे तक उसे और उसकी पत्नी को उपचार नहीं मिला. दर्द बढ़ने पर उसने चिकित्सक से दर्द की दवा देने की मांग की, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल: मरीज का आरोप है कि इसी दौरान चिकित्सक के पास बार-बार जाने पर वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धमकाया. जब सन्नी ने दवा देने या दूसरे अस्पताल में रेफर करने की बात कही तो गार्ड ने उसके साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.
कृष्ण मिड्ढा CMO से बोले- 'पूरे देश में थू-थू हो गई और आप सोते रहे': अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली को तलब किया और अस्पताल में मरीजों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पताल में बेकसूर मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट हो रही है, वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और जींद की बदनामी हो रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई. उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि अस्पताल को अखाड़ा बनवा दें क्या? यदि व्यवस्था नहीं संभल रही तो बताएं, अब कार्रवाई हम खुद करेंगे.
'बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए है अस्पताल, मारपीट के लिए नहीं': डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि सरकारी अस्पताल जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हैं, ना कि मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के लिए. बीमार बच्ची के पिता के साथ अस्पताल में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है. मरीज इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें उपचार के बजाय मारपीट का सामना करना पड़े, यह किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने दोषी सिक्योरिटी गार्ड और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों को गंभीरता से लेना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है.
मारपीट देखते रहे होमगार्ड, एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड: दूसरी ओर, एसपी उपासना भी डिप्टी स्पीकर के साथ अस्पताल पहुंचीं और पीड़ित परिवार से बातचीत कर मामले की जानकारी ली. मारपीट के समय मौके पर मौजूद दोनों होमगार्ड जवानों की भूमिका पर भी सवाल उठे. आरोप है कि दोनों जवान मौके पर मौजूद होने के बावजूद मारपीट रोकने के लिए आगे नहीं आए और मूकदर्शक बने रहे. इस पर एसपी ने दोनों होमगार्ड जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. डिप्टी स्पीकर और एसपी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- जींद अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज से मारपीट, दवा मांगने पर सिक्योरिटी गार्ड ने जड़े थप्पड़-मुक्के, वीडियो आया सामने
ये भी पढ़ें- जींद: नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का पाइप काटते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, कर्मचारियों ने जाल बिछाकर दबोचा