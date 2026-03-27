जींद में गौशाला में बेरहमी से हत्या, गूंगे-बहरे बाबा की ईंटों से पिटाई कर उतारा मौत के घाट
जींद के दनौदा कलां गौशाला में सेवादार सतपाल ने गूंगे-बहरे बाबा सतबीर की ईंटों से पिटाई कर हत्या कर दी.
Published : March 27, 2026 at 1:17 PM IST
जींद: जिले के गांव दनौदा कलां स्थित गौशाला में बीती देर रात एक भयावह घटना घटी. दरअसल, 62 वर्षीय बाबा सतबीर, जो गूंगे और बहरे थे. साथ ही लंबे समय से गौशाला में रहकर गायों की देखभाल करते थे. उनकी ईंटों से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई. घटना के वक्त गौशाला में केवल कुछ ही लोग मौजूद थे.
जानें क्या था विवाद का कारण: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो बाबा सतबीर और गौशाला के एक सेवादार सतपाल के बीच रात में कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि सतपाल ने क्रोध में आकर बाबा पर ईंटों से वार कर दिए. बाबा सतबीर ने बचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ईंटों से कई वार होने के कारण उनकी मौत हो गई.
ऐसे हुआ घटना का खुलासा: घटना का पता तब चला जब दूसरा सेवादार प्रांगण में आया और बाबा सतबीर को खून से लथपथ शेड के नीचे पड़ा देखा. आरोपी सतपाल उस समय प्रांगण में ईंट लेकर घूम रहा था. सूचना मिलते ही गौशाला प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन सतपाल पहले ही फरार हो चुका था.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: इस पूरे मामले में सदर थाना नरवाना ने गौशाला कमेटी के सचिव ओमप्रकाश की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में थाना अधिकारी कमल ने बताया कि, "आरोपी सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है.उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी."
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