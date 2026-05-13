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हरियाणा बोर्ड रिजल्ट में जींद की बेटियों का दबदबा, हासिल किए टॉप स्थान

योगिता ने आर्ट्स में हासिल किया तीसरा स्थान: गांव काकड़ोद निवासी किसान परिवार की बेटी योगिता ने आर्ट्स संकाय में 497 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया. वह बुडायन गांव के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की छात्रा है. योगिता इससे पहले 10वीं कक्षा में भी प्रदेश में तीसरे स्थान पर रही थी. योगिता ने अंग्रेजी में 98, हिंदी में 100, इतिहास में 99, भूगोल और फिजिकल एजुकेशन में 100-100 अंक प्राप्त किए. योगिता ने अपनी उपलब्धि पर कहा कि, "मैंने मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए किया. सोशल मीडिया पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है. मेरा सपना आईएएस बनना है." वहीं, उनके पिता बलवान श्योकंद ने कहा कि, "हमने कभी बेटा-बेटी में फर्क नहीं किया. बेटी ने पूरे गांव और जिले का नाम रोशन किया है."

जींद: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा परीक्षा परिणाम में जींद जिले की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेशभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. गांव काकड़ोद की योगिता, धमतान साहिब की मुस्कान और नरवाना की तमन्ना ने अलग-अलग संकायों में प्रदेश स्तर पर टॉप स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. तीनों छात्राओं की सफलता ने यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.

मुस्कान का लक्ष्य सिविल सर्विस: धमतान साहिब की मुस्कान ने भी 497 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया. मुस्कान गांव के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की छात्रा है. उसके पिता कृष्ण किसान हैं जबकि मां गुड्डी गृहणी हैं. मुस्कान ने बिना किसी ट्यूशन के यह उपलब्धि हासिल की. मुस्कान ने कहा कि, "मैं रोज पांच से छह घंटे पढ़ाई करती थी और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी. स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, उसे घर पर रिवाइज करती थी. मेरा लक्ष्य सिविल सर्विस परीक्षा पास करना है." मुस्कान के पिता कृष्ण ने कहा कि, "बेटी ने घर और खेत के काम में भी हाथ बंटाया. हमें उस पर गर्व है."

कॉमर्स में तमन्ना बनी प्रदेश टॉपर: नरवाना के हरि नगर निवासी तमन्ना ने कॉमर्स संकाय में 494 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. वह एसडी कन्या महाविद्यालय नरवाना की छात्रा है. तमन्ना के पिता अनिल दुकानदार हैं जबकि मां बबीता गृहणी हैं. तमन्ना ने अपनी रिजल्ट को लेकर कहा, "अध्यापकों ने जो पढ़ाया, उसका घर पर नियमित रिवीजन किया. परिवार और शिक्षकों के सहयोग से यह सफलता मिली." तमन्ना आगे चलकर सीए बनना चाहती हैं. रिजल्ट घोषित होने के बाद परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल बन गया.

जिले तीनों छात्राओं की उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने खुशी जताई. शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल हरेंद्र कुमार ने कहा कि, "योगिता शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है. उसकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है." वहीं, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महेंद्र शर्मा ने मुस्कान को मेहनती और अनुशासित छात्रा बताया.

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