जींद में भाकियू का प्रदर्शन, धान घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग, डीसी को सौंपा मांगपत्र, ट्रेड डील का भी किया विरोध

जींद में भाकियू ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.

जींद में भाकियू का प्रदर्शन
जींद में भाकियू का प्रदर्शन
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 8:56 AM IST

जींद: हरियाणा के जींद में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप द्वारा रानी तालाब पर धरना दिया गया. इसके बाद भाकियू कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. इस दौरान भाकियू की जिला प्रधान अनीता सुदकैन, बिल्लू प्रधान सफीदों, कैथल के प्रधान गुरनाम सिंह, हरिकेश काबरछा, विक्रम कसाना, राजेश नंबरदार सुदकैन, रतिराम दहिया सोनीपत भी मौजूद रहे.

किसानों की मांगें: भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "प्रदेश में 5 हजार करोड़ से भी अधिक का धान घोटाला हुआ है. इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है. निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके अलावा, मंडी और सेलर के कैमरों का मिलान कराया जाए. ताकि इस घोटाले की सभी परतें खुल सकें. किसानों पर सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाखों रुपये का कर्ज बढ़ता जा रहा है. कर्जा माफ किया जाए. एसपी कानून गारंटी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके. बिजली बिल पर फिर से विचार किया जाए".

जींद में भाकियू का प्रदर्शन

"शिक्षा-स्वास्थ्य पर भी विचार करें सरकार": वहीं, चढ़ूनी ने कहा कि "सरकार अनाप-शनाप शर्तें लगाकर बुजुर्गों की पेंशन काट रही है. सभी शर्तों को वापस लेकर काटी हुई पेंशन बहाल की जाए. प्रदेश में शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है. हर स्कूल में अपनी मर्जी से स्कूल बैग, जूते, वर्दी, किताबें खरीदी जा रही हैं. निजी स्कूलों की बढ़ती हुई फीस पर अंकुश लगाया जाए. इससे शिक्षा का स्तर काफी बढ़ रहा है. इसमें सुधार की आवश्यकता है. इसके अलावा, दवाइयों को एमआरपी पर बेचा जा रहा है. दो रुपये की दवा पर 200 रुपये रेट लिखा जाता है. अस्पताल में दवाइयों और अन्य सुविधाओं की कमी है. आमजन को सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं".

धान घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग
धान घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग

"किसान विरोधी है ट्रेड डील": दूसरी ओर शिव कॉलोनी में भी भाकियू की मासिक बैठक का आयोजन किया गया था. जिसकी अध्यक्षता सुभाष घिमाना ने की. बैठक में अमेरिकी ट्रेड डील समझौते का विरोध किया गया है. इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने अमेरिका के साथ किए जा रहे कथित कृषि उत्पाद समझौते का किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा कदम बताया. कंडेला ने कहा कि "यह ट्रेड डील देश को किसानों को बर्बाद करने वाली है. खेती को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश लग रही है. भारत सरकार विदेशी दबाव में आकर किसानों की रोजी-रोटी बेचने पर तुली हुई है".

ट्रेड डील के विरोध में किसान
ट्रेड डील के विरोध में किसान

"किसानों को भारी नुकसान की संभावना": किसानों ने बताया कि "इस डील से अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे भारतीय बाजार में अमेरिका के सस्ते और अत्यधिक सब्सिडी वाले उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी. इससे स्थानीय फसलों की कीमतें गिर सकती हैं. छोटे किसानों की आजीविका संकट में पड़ सकती है. अमेरिकी डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में जगह मिलने से दूध की स्थानीय कीमतों में 15 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. जिससे भारतीय पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होगा".

संपादक की पसंद

