जींद में भाकियू का प्रदर्शन, धान घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग, डीसी को सौंपा मांगपत्र, ट्रेड डील का भी किया विरोध

जींद: हरियाणा के जींद में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप द्वारा रानी तालाब पर धरना दिया गया. इसके बाद भाकियू कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. इस दौरान भाकियू की जिला प्रधान अनीता सुदकैन, बिल्लू प्रधान सफीदों, कैथल के प्रधान गुरनाम सिंह, हरिकेश काबरछा, विक्रम कसाना, राजेश नंबरदार सुदकैन, रतिराम दहिया सोनीपत भी मौजूद रहे.

किसानों की मांगें: भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "प्रदेश में 5 हजार करोड़ से भी अधिक का धान घोटाला हुआ है. इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है. निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके अलावा, मंडी और सेलर के कैमरों का मिलान कराया जाए. ताकि इस घोटाले की सभी परतें खुल सकें. किसानों पर सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाखों रुपये का कर्ज बढ़ता जा रहा है. कर्जा माफ किया जाए. एसपी कानून गारंटी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके. बिजली बिल पर फिर से विचार किया जाए".

जींद में भाकियू का प्रदर्शन (Etv Bharat)

"शिक्षा-स्वास्थ्य पर भी विचार करें सरकार": वहीं, चढ़ूनी ने कहा कि "सरकार अनाप-शनाप शर्तें लगाकर बुजुर्गों की पेंशन काट रही है. सभी शर्तों को वापस लेकर काटी हुई पेंशन बहाल की जाए. प्रदेश में शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है. हर स्कूल में अपनी मर्जी से स्कूल बैग, जूते, वर्दी, किताबें खरीदी जा रही हैं. निजी स्कूलों की बढ़ती हुई फीस पर अंकुश लगाया जाए. इससे शिक्षा का स्तर काफी बढ़ रहा है. इसमें सुधार की आवश्यकता है. इसके अलावा, दवाइयों को एमआरपी पर बेचा जा रहा है. दो रुपये की दवा पर 200 रुपये रेट लिखा जाता है. अस्पताल में दवाइयों और अन्य सुविधाओं की कमी है. आमजन को सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं".