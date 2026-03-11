जींद फैक्ट्री आग्निकांड: 9 हुई मरने वालों की संख्या, इलाज के दौरान दो महिलाओं की मौत
जींद फैक्ट्री अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है. उपचार के दौरान दो और महिलाओं की मौत हो गई है.
Published : March 11, 2026 at 8:34 AM IST
जींद: सफीदों स्थित गीता कॉलोनी में रंग बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई थी. इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है. इलाज के दौरान दो और महिलाओं की मौत हो गई. मंगलवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा तथा एसपी कुलदीप सिंह पीजीआई रोहतक पहुंचे और उपचाराधीन झुलसे लोगों का हालचाल जाना. वहीं इस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.
जींद फैक्ट्री अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़ी: बता दें कि 7 फरवरी को सफीदों की गीता कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही रंग बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई. इस अग्निकांड में झुलसने से सात महिलाओं की मौत हो गई थी. सोमवार की रात सफीदों की गीता कॉलोनी निवासी 54 वर्षीय कमलेश की पीजीआई रोहतक तथा गांव सिंघपुरा निवासी राजबाला की पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.
आग में झुलसने से 7 महिलाओं की हुई थी मौत: इसके साथ मरने वाली महिला मजदूरों की संख्या नौ हो गई है. सफीदों निवासी महिला मजदूर पूजा, पिंकी, गुड्डी, ऊषा की आग में झुलसने से मौके पर मौत हो गई थी. जबकि महिला मजदूर सरिता तथा धनपति की पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई.
जींद पुलिस ने दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार: मंगलवार को डीसी मोहम्मद इमरान तथा एसपी कुलदीप सिंह पीजीआई रोहतक पहुंचे और फैक्ट्री आगजनीं में झुलसे उपचाराधीन मजदूरों का हालचाल जाना. दोनों अधिकारियों ने झुलसे लोगों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया. दोनों अधिकारियों ने घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की. सदर थाना सफीदों प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि उपचाराधीन दो और महिलाओं की मौत गई है. अबतक नौ महिलाओं की मौत हो चुकी है. इस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी रामकरण को गिरफ्तार किया है.
