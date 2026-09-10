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जींद इनकम टैक्स कार्यालय में ACB का शिकंजा, रिश्वत केस में ETO और CA गिरफ्तार

जींद इनकम टैक्स कार्यालय में ACB का शिकंजा ( ETV Bharat )

जींद: जींद में 75 लाख रुपये की कथित टैक्स चोरी से जुड़े नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने जींद के इनकम टैक्स कार्यालय में तैनात एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर(ETO) दिवेश साहू और CA अजय शर्मा को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान CA को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप: एसीबी इंस्पेक्टर ने बताया कि, "जींद के भिवानी रोड निवासी अमन रेढू ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि 75 लाख रुपये की कथित इनकम टैक्स चोरी से संबंधित नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के बदले उससे पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. आरोप है कि यह रकम ETO दिवेश साहू की ओर से CA अजय शर्मा के माध्यम से मांगी गई. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की प्रारंभिक जांच की. शिकायत की पुष्टि होने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई. वीरवार को इंस्पेक्टर महेंद्र के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने जींद में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया." रिश्वत केस में ETO और CA गिरफ्तार (ETV Bharat)