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जींद इनकम टैक्स कार्यालय में ACB का शिकंजा, रिश्वत केस में ETO और CA गिरफ्तार

जींद में एसीबी ने 75 लाख की कथित टैक्स चोरी के नोटिस मामले में रिश्वत लेते ETO और CA को गिरफ्तार किया है.

JIND BRIBERY CASE
जींद इनकम टैक्स कार्यालय में ACB का शिकंजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2026 at 6:24 PM IST

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जींद: जींद में 75 लाख रुपये की कथित टैक्स चोरी से जुड़े नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने जींद के इनकम टैक्स कार्यालय में तैनात एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर(ETO) दिवेश साहू और CA अजय शर्मा को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान CA को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.

5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप: एसीबी इंस्पेक्टर ने बताया कि, "जींद के भिवानी रोड निवासी अमन रेढू ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि 75 लाख रुपये की कथित इनकम टैक्स चोरी से संबंधित नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के बदले उससे पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. आरोप है कि यह रकम ETO दिवेश साहू की ओर से CA अजय शर्मा के माध्यम से मांगी गई. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की प्रारंभिक जांच की. शिकायत की पुष्टि होने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई. वीरवार को इंस्पेक्टर महेंद्र के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने जींद में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया."

रिश्वत केस में ETO और CA गिरफ्तार (ETV Bharat)

3 लाख रुपये लेते ही CA को दबोचा: एसीबी टीम की मानें तो तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर भेजा गया. जैसे ही तीन लाख रुपये की राशि CA अजय शर्मा को दी गई, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद टीम ने रिश्वत की रकम बरामद कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. मामले में पूछताछ और प्रारंभिक जांच के आधार पर इनकम टैक्स कार्यालय में तैनात ETO दिवेश साहू को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों से रिश्वत मांगने और कथित टैक्स चोरी के नोटिस से जुड़े पूरे घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

पूरे मामले की जांच जारी: एसीबी के मुताबिक मामले में रिश्वत की मांग से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. कथित टैक्स चोरी के नोटिस और उस पर कार्रवाई को लेकर आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इनकम टैक्स कार्यालय में मचा हड़कंप: एसीबी की अचानक हुई कार्रवाई के बाद जींद के इनकम टैक्स कार्यालय में हड़कंप मच गया. रिश्वत मामले में एक अधिकारी और CA की गिरफ्तारी के बाद विभाग से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. एसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

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